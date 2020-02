Cosa succede nei primi episodi de L'Amica Geniale 2?

Di Paolo Sutera lunedì 10 febbraio 2020

Il riassunto dei primi due episodi de L'Amica Geniale 2, la serie tv di Raiuno tratta dai romanzi di Elena Ferrante, con Margherita Mazzucco e Gaia Girace e diretta da Saverio Costanzo

A poco più di un anno dal finale della prima stagione, torna in tv L'Amica Geniale, con il secondo volume, ovvero Storia del nuovo cognome. Anch'esso tratto dalla saga letteraria di Elena Ferrante (anche sceneggiatrice della serie tv), alla regia ritroviamo Saverio Costanzo, mentre davanti alla macchina da presa Margherita Mazzucco e Gaia Girace danno ancora una volta volto alle due protagoniste Elena e Lila.

Otto episodi, suddivisi in quattro prime serate, dirette oltre che da Costanzo anche da Alice Rohrwacher nel quarto e quinto episodio, che ci riportano nella Napoli di fine anni Cinquanta, fino a trascinarci nel decennio successivo ed in nuovi luoghi. Volete sapere cosa succedere nelle prime due puntate de L'Amica Geniale 2? Eccovi accontentati.

L'Amica Geniale 2, i primi episodi

Il turbamento di Elena verso il rione in cui è cresciuta prosegue anche dopo il matrimonio di Lila. La giovane continua a frequentare Antonio (Christian Giroso), con cui vorrebbe affrettare le cose, ed inizia anche a saltare la scuola. Lila, intanto, torna a Napoli, ma non dice niente all'amica.

Al loro primo incontro, nella nuova casa di Lila e di Stefano (Giovanni Amura), la giovane si presenta davanti ad Elena con un paio di occhiali da sole: parte così il racconto de viaggio di nozze ad Amalfi. Lila, per tutto il tempo scontrosa verso il marito per l'affronta che le ha fatto, inizia a vederlo con occhi differenti, non fidandosi più di lui, che è sceso a patti con i Solara pur di far decollare il calzaturificio Cerullo. Stefano, però, vuole che Lila adempi i suoi doveri coniugali: la prima notte di nozze diventa così un incubo. Al loro ritorno a casa, inoltre, Rino (Gennaro De Stefano) e Pinuccia (Federica Sollazzo) annunciano il loro fidanzamento.

Elena, intanto, torna a scuola: qui rivede Nino Sarratore (Francesco Serpico), a cui non ha mai smesso di pensare. Resta ancora ammaliata dal suo fascino e dalla sua intraprendenza a scuola, ma il suo cuore si spezza quando lo vede baciare un'altra ragazza. La giovane decide di tenere per sé i suoi sentimenti, senza confidarli neanche a Lila, da cui va sempre più spesso per studiare e tenere compagnia all'amica.

Al rione, intanto, ai giovani maschi arriva la cartolina per fare il servizio militare. Elena scopre che i fratelli Solara sono riusciti ad evitare la leva e, su suggerimento delle sue amiche, ne parla con Lila che, vestita di tutto punto e con fare provocatorio, si reca nella loro pasticceria, scatenando, ovviamente, le ire di Stefano.

Episodio 2: Il corpo

Quando Antonio scopre che Elena ha chiesto, tramite Lila, aiuto ai Solara per fargli saltare il servizio militare, il ragazzo si sente umiliato: la storia tra i due finisce. Stefano, intanto, si dimostra sempre violento con Lila, che non vuole saperne di essere la classica moglie che tutti si aspettano. Non solo: tutti iniziano a chiedersi quando resterà incinta, ma Lila non vuole saperne.

Le cose si complicano quando Lila scopre che una suo foto, scattata durante il matrimonio, è esposta in un negozio di abiti da sposa in centro a Napoli. La giovane, così, fa una scommessa con Elena: Stefano farà rimuovere la foto ma, convinto dai Solara, la farà esporre nel nuovo negozio di scarpe di cui Lila non sapeva nulla. Se Lila avrà avuto ragione, Elena dovrà farsi promuovere sempre con voti superiori all'otto; se avrà avuto torto si rimetterà a studiare.

L'anno scolastico passa, ed Elena viene promossa con voti meno brillanti rispetto al passato. In cerca di soldi per acquistare i libri dell'anno successivo, accetta di tenere ancora una volta i bambini della proprietaria della cartoleria del rione. La professoressa Galiani (Clotilde Sabatino), invece, dandole fiducia le presta alcuni libri da leggere durante le vacanze. A vincere la scommessa è Lila: Stefano, accompagnato da Elena, va a prendere la foto, ma la userà per il nuovo negozio. Ed è proprio durante l'estate che, raggiungendola in spiaggia, Lila comunica ad Elena di essere incinta.

