Come vedere gli Oscar 2020 in tv?

Di Paolo Sutera domenica 9 febbraio 2020

Appuntamento sia sulla pay tv che in chiaro

Per chi sente già la mancanza delle maratone di Amadeus e di Sanremo 2020, la soluzione arriva da Hollywood e si chiamano Oscar. La cerimonia di premiazione della 92esima edizione degli Academy Awards si terrà infatti questa notte, tra il 9 ed il 10 febbraio 2020, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles.

Attesissimi i protagonisti della stagione cinematografica appena conclusasi: tra i film più papabili per la vittoria, troviamo il discuto "Joker", ma anche "1917", "Jojo Rabbit" e, direttamente da Netflix, anche "I due Papi", "The Irishman" ed "A Marriage Story". Sui pronostici, però, vi rimandiamo al post dei nostri colleghi di Cineblog.

Da segnalare che per la seconda volta consecutiva gli Oscar non avranno un conduttore, ma saranno i cosiddetti presenters a fungere sia da presentatori, appunto, delle varie categorie da premiare che da "conduttori" della cerimonia.

Ma come si possono vedere gli Oscar 2020 in Italia? Anche quest'anno, la messa in onda della cerimonia nel nostro Paese sarà seguita da Sky, che la proporrà in differenti modalità. La serata prenderà il via dalle 22:45 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky), con il red carpet e poi la cerimonia di premiazione. Quest'ultima, però, sarà visibile anche in chiaro su Tv8, a partire dalle 23:50, e su Sky Uno dalle 00:30.

Ad intrattenere il pubblico dagli studi Sky ci saranno Francesco Castelnuovo, che commenterà i momenti salienti della serata (per noi nottata) con Gianni Canova e la giornalista di Sky Cinema Barbara Tarricone. Con loro, la giornalista di Sky Tg24 Denise Negri, Joe Bastianich, il giornalista esperto di moda Ildo Damiano ed Euridice Axen.

E se stanotte preferite dormire e recuperare le ore di sonno che avete perso per colpa del Festival, nessun problema: la cerimonia sarà riproposta integralmente su Sky Cinema lunedì, a partire dalle 10:45 circa, mentre alle 21:15 andrà in onda un "meglio di", anche su Sky Uno, Sky Go e su NOW TV.