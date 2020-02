Live Non è la d'Urso diretta puntata 9 febbraio 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone domenica 9 febbraio 2020

Live non è la d'Urso, diretta e anticipazioni puntata 9 febbraio 2020 su Canale 5

Live non è la d'Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d'Urso, andrà in onda, stasera, 9 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5.



Live Non è la d'Urso, 9 febbraio 2020, ospiti

'Live non è la d'Urso', stasera, 9 febbraio 2020, ospita Pietro Delle Piane. Il fidanzato di Antonella Elia si sottoporrà alla macchina della verità. Ha davvero tradito la compagna con Fiore Argento? Verrà svelata una prova (video) schiacciante contenuta all'interno della busta choc gold.

Nina Moric racconterà tutta la sua verità sui lividi mostrati, su Instagram, nelle scorse settimane. In studio anche Michele Favoloso e Loredana Fiorentino, i genitori di Luigi.

Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic rispondono assieme a Valeria Marini.

La limousine, avvistata ieri, a Sanremo, ha, per caso, prelevato Morgan, dopo la bufera con Bugo?!





