Guida Streaming 10-16 febbraio: L'Amica Geniale, ZeroZeroZero e Castle Rock 2

Di Riccardo Cristilli lunedì 10 febbraio 2020

Una settimana da passare in streaming con le novità di RaiPlay, Now Tv, Netflix, Apple, Amazon e Infinity

Settimana con tanti titoli interessanti quella tra il 10 e il 16 febbraio, sia direttamente in streaming che con prodotti che dalla tv passano anche in streaming come Storia del Nuovo Cognome - L'Amica Geniale lunedì su Rai 1 e RaiPlay, o Pechino Express che da martedì debutta su Rai 2 con la nuova stagione. Sarà una settimana stupefacente sotto tutti i punti di vista considerando l'arrivo giovedì 13 della seconda stagione di Narcos: Messico su Netflix e di ZeroZeroZero su Now Tv (e Sky Atlantic) venerdì. Tanti i graditi ritorni della settimana come The Resident 3, il trittico Chicago Fire, PD e MED con le rispettive nuove stagioni su Premium e Infinity e con la terza stagione di The Good Doctor su Rai 2 e RaiPlay. Molta curiosità per Castle Rock con la seconda stagione dedicata al personaggio di Mysery, in arrivo il 13 su StarzPlay.

Su Infinity è già disponibile Joker ma soltanto per i clienti con il 4K, inoltre per quanto riguarda Infinity Premiere fino al 13 febbraio è possibile vedere Dolor Y Gloria di Pedro Almodovar, la settimana successiva a partire dal 14 il titolo disponibile è Blinded by the Light. In casa Amazon Prime Video oltre ai tanti titoli di film e serie tv che vengono aggiornati e inseriti quasi quotidianamente, vi segnaliamo per gli amanti della commedia la collezione dedicata a Carlo Verdone, con tanti titoli presenti in attesa della serie tv Vita da Carlo in arrivo (forse) nel 2021.





Guida Streaming - Calendario 10-16 febbraio

Le novità in streaming del 10 Febbraio



L'Amica Geniale - Storia del Nuovo Cognome - RaiPlay

Su Rai 1 e RaiPlay il secondo capitolo della storia di Elena e Lila protagoniste della saga letteraria di Elena Ferrante. 2 episodi a settimana per 4 settimane

Su Rai 1 e RaiPlay il secondo capitolo della storia di Elena e Lila protagoniste della saga letteraria di Elena Ferrante. 2 episodi a settimana per 4 settimane

Ted Bundy - Fascino Criminale - Now Tv

Su Sky Cinema e Now Tv il film tratto dal romanzo The Phantom Prince: My Life With Ted Bundy di Elizabeth Kendall, fidanzata del famoso Killer Ted Bundy qui interpretato da Zac Efron.

Su Sky Cinema e Now Tv il film tratto dal romanzo di Elizabeth Kendall, fidanzata del famoso Killer Ted Bundy qui interpretato da Zac Efron.

Love for sale 2 - Netflix

Film indonesiano

Film indonesiano

I film Vengo anch'io; Che vuoi che sia; L'inganno; Barry Seal - Una storia americana in catalogo su Infinity



Le Novità in streaming del 11 Febbraio



Return to Christams Creek inserito su Infinity

inserito su Infinity

L'epica scelta di Capitan Mutanda - Netlfix

Su Netflix uno speciale animato interattivo

Su Netflix uno speciale animato interattivo

Purchè Finisca Bene - Mai scherzare con le stelle- RaiPlay

Su Rai 1 e RaiPlay un nuovo film tv del ciclo Purchè Finisca Bene. Pilar Fogliati è Ines, una giovane netturbina con la passione per gli oroscopi. Per un banale incidente domestico, conosce il suo vicino Alfredo ( Alessandro Roia ), un ricercatore di robotica dell’Università. I due, che sono molto diversi, si detestano sin dal primo giorno. Tuttavia, per una serie di equivoci, si troveranno a dover condividere gli spazi…e molto di più!

Su Rai 1 e RaiPlay un nuovo film tv del ciclo Purchè Finisca Bene. è Ines, una giovane netturbina con la passione per gli oroscopi. Per un banale incidente domestico, conosce il suo vicino Alfredo ( ), un ricercatore di robotica dell’Università. I due, che sono molto diversi, si detestano sin dal primo giorno. Tuttavia, per una serie di equivoci, si troveranno a dover condividere gli spazi…e molto di più!

Pechino Express - RaiPlay

La nuova edizione su Rai 2 e RaiPlay

La nuova edizione su Rai 2 e RaiPlay

The Resident - Now Tv

Prosegue la terza stagione della serie medical americana su FoxLife e Now Tv in on-demand in modalità catch-up disponibile per circa 28 giorni.



12 Febbraio



PS Ti Amo Ancora - Netflix

Seguito del film romantico adolescenziale di Netlfix con Noah Centineo. Lara Jean è ufficialmente la ragazza di Peter. Ma quando arriva una vecchia fiamma nella sua vita tutto si complica.



13 Febbario



Narcos: Messico 2 - Netflix



Dragon Quest Your Story - Netlfix

Film d'animazione

Film d'animazione

Chicago Fire 8 - Infinity

Il giorno dopo la messa in onda su Premium/Sky, episodi settimanali in modalità catch-up 28 giorni

Il giorno dopo la messa in onda su Premium/Sky, episodi settimanali in modalità catch-up 28 giorni

Castle Rock Mysery Arrives - StarzPlay

Secondo capitolo dell'antologia inserita nell'universo di Stephen King, con al centro il personaggio di Misery interpretato da Lizzy Caplan

Secondo capitolo dell'antologia inserita nell'universo di Stephen King, con al centro il personaggio di Misery interpretato da Lizzy Caplan

Lo Stato dell'unione - Scene da un matrimonio - Now Tv

Una miniserie costruita con episodi da 10 minuti, un racconto romantico ricostruito come una seduta di terapia di coppia.



Le novità in streaming di venerdì 14 febbraio



Chicago PD 7 - Infinity

Il giorno dopo la messa in onda su Premium/Sky, episodi settimanali in modalità catch-up 28 giorni

Il giorno dopo la messa in onda su Premium/Sky, episodi settimanali in modalità catch-up 28 giorni

ZeroZeroZero - Now Tv

Ispirata al libro inchiesta di Roberto Saviano, la serie potenzialmente antologica racconta il viaggio di un carico di cocaina tra Messico e Italia, passando per New Orleans e l'Africa e come tutte le persone coinvolte vengono influenzate dal passaggio.

Ispirata al libro inchiesta di Roberto Saviano, la serie potenzialmente antologica racconta il viaggio di un carico di cocaina tra Messico e Italia, passando per New Orleans e l'Africa e come tutte le persone coinvolte vengono influenzate dal passaggio.

Le Ragazze del Centralino 5- Netflix

Prima parte dell'ultima stagione della serie spagnola, ambientata a Madrid negli anni '20 e con al centro le ragazze che lavorano al centralino della società telefonica.

Prima parte dell'ultima stagione della serie spagnola, ambientata a Madrid negli anni '20 e con al centro le ragazze che lavorano al centralino della società telefonica.

Isi e Ossi - Film Netflix

La figlia di un miliardario finge una relazione con un pugile sperano che i genitori per fare in modo che i genitori le permettano di diventare una chef

La figlia di un miliardario finge una relazione con un pugile sperano che i genitori per fare in modo che i genitori le permettano di diventare una chef

Taj Mahal 1989 1 - Netflix

Ambientato nel 1989 è una commedia romantica indiana sulle amicizie e gli amori all'università

Ambientato nel 1989 è una commedia romantica indiana sulle amicizie e gli amori all'università

Castle & Castle 1- Netflix

Ambientato a Lagos un legal drama su due avvocati che si scontrano in tribunale mettendo in crisi il loro matrimonio

Ambientato a Lagos un legal drama su due avvocati che si scontrano in tribunale mettendo in crisi il loro matrimonio

The Good Doctor 3 - RaiPlay

Live Streaming e catch-up settimanale

Live Streaming e catch-up settimanale

Visible: Out on Television - AppleTv+

Docu-serie in 5 parti che approfondisce la correlazione tra la tv come mezzo capace di modificare le coscienze e come il movimento LGBTQ è riuscito a farsi strada. Janet Mock, Margaret Cho, Asia Kate Dillon, Neil Patrick Harris e Lena Waithe saranno narratori degli episodi che tratteranno temi come il coming out, invisibilità, l'omofobia



Le novità in streaming del 15 e 16 Febbraio



15 - NCIS 17 RaiPlay

Live Streaming e catch-up settimanale

Live Streaming e catch-up settimanale

15 - Chicago Med 5 Infinity (catch-up 28 giorni)

Il giorno dopo la messa in onda su Premium/Sky, episodi settimanali in modalità catch-up 28 giorni

15 - Piccole Coincidenze 2 Amazon

seconda stagione della serie spagnola

15 - La Terra dell'abbastanza - Now Tv

Live streaming e on demand, acclamato film d'esordio di Damiano e Fabio D'Innocenzo, racconto di un'amicizia in una periferia romana

16 - La signora dello zoo di Varsavia - Infinity

16 - Arrivano i prof Netflix



N.B.: questa guida non è esaustiva del panorama presente in streaming, vi invitiamo sempre a consultare i cataloghi dei rispettivi operatori; il live streaming della tv è ormai diffuso tra tutti i canali su RaiPlay, MediasetPlay, DPlay, Paramountnetwork.it, gli show hanno sempre una sezione dedicata per rivedere le puntate on demand e trovare delle clip dei diversi momenti, gli episodi delle serie tv sono disponibili per 7 giorni su RaiPlay, per 28 giorni su Infinity/NowTv per le nuove serie di Premium e Sky; un catalogo di serie tv e film è presente su RaiPlay e MediasetPlay gratuitamente; Infinity, Amazon Prime, Netflix, TIMVision, NowTv, AppleTv+, StarzPlay sono piattaforme che prevedono un abbonamento.