Analisi Auditel della serata di sabato 8 febbraio 2020

Di Hit domenica 9 febbraio 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 31% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre piatta sulla linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 6%.

L'access time vede la curva blu di Rai1 al comando fra il 30 ed il 50% di share con Sanremo start, mentre la curva di Striscia la notizia scorre poco sopra la soglia del 10%.

Prime time con la curva di Rai1 con la serata finale del 70esimo Festival di Sanremo che si porta nella corsia che va dal 50 al 60% di share, mentre è davvero lontana la curva che segue, ovvero quella di Canale 5 che scorre ben sotto la soglia del 10% di share con la,pellicola Un estate ai Caraibi.

Il picco in valori assoluti lo registriamo alle ore 21:45 con 15.367.215 telespettatori ed il 57,70% di share. La curva dello share poi prosegue la sua salita arrivando a sfiorare l'80% di share durante i momenti della premiazione che verranno però certificati da Auditel domani mattina, fermandosi la rilevazione come è noto all'1:59 am e a quell'ora da segnalare che c'erano su Rai1 ben 7 milioni di telespettatori con il 75% di share.

Che dire d'altro, il Festival di Sanremo numero 70 si chiude con una media complessiva di 10.053.000 telespettatori ed il 53,94% di share (manca la rilevazione degli ultimi 35 minuti della finale).

Elaborazioni su dati AUDITEL™