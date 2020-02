Che Tempo Che Fa, anticipazioni puntata 9 febbraio 2020

Di Marcello Filograsso domenica 9 febbraio 2020

Amadeus e Achille Lauro ospiti di Fabio Fazio direttamente da Sanremo 2020.

Avete già il magone per la fine del Festival di Sanremo 2020? Niente paura: Che Tempo Che Fa, in onda stasera alle 21 su Rai2 con la conduzione di Fabio Fazio, ospiterà il conduttore Amadeus e l'ottavo classificato Achille Lauro, che ha attirato l'attenzione di tutti per i suoi look citazionisti (ieri sera era vestito da Elisabetta I Tudor).

In studio anche il cast del film Gli anni più belli di Gabriele Muccino, visto nella serata di apertura della kermesse canora (Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone) e nelle sale a partire dal 13 febbraio, mentre dopo poche ore - si sono visti all'Ariston praticamente alle due di notte - ecco nuovamente gli attori della pellicola La mia banda suona il pop. Ritorna Orietta Berti, che quest'anno festeggia 55 anni di carriera.

Per quanto riguarda l'attualità, ospite la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese e per fare il punto sul coronavirus il virologo Roberto Burioni. Presente anche il fondatore delle Sardine Mattia Santori. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo. Ospiti Enzo Miccio e Max Giusti, due partecipanti della nuova edizione di Pechino Express. La stagione dell’Oriente al via martedì 11 febbraio su Rai2. Torna al tavolo anche Orietta Berti.

Lo show è preceduto alle 19.40 da Che Tempo Che Farà, con gli sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.