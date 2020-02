Avanti un altro, la valletta di puntata è una ex ballerina di Indietro Tutta. Bonolis la riconosce

Di Massimo Falcioni domenica 9 febbraio 2020

Non una valletta qualsiasi. Sabato sera ad affiancare Paolo Bonolis ad Avanti un altro per le mansioni di puntata c’era Marcia Sedoc. Passata inosservata per i primi minuti, è stato lo stesso conduttore a svelare i suoi trascorsi, legati ad un pezzo di storia televisiva.

“Io ho capito chi è – ha detto Bonolis – lei è una donna famosa in Italia perché schiappettava come un’indemoniata nei programmi di Renzo Arbore”.

Sì perché Marcia non era altro che una delle cinque ballerine che animavano Indietro Tutta sulle note del Cacao Meravigliao. Correva l’anno 1988 e il brano – cantato da una giovanissima e sconosciuta Paola Cortellesi – venne usato come musica dello sponsor immaginario della trasmissione.

Bonolis ha quindi fatto partire le note di Cacao Meravigliao, con Marcia che ha riproposto l’esibizione tra lo stupore del pubblico. Perlomeno di quello più giovane.