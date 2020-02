Sanremo 2020: Sabrina Salerno e i 'Boys' Amadeus e Fiorelloringraziano Cecchetto

Di Giorgia Iovane sabato 8 febbraio 2020

Sabrina Salerno torna a Sanremo co-conduttrice della finale.

Sabrina Salerno torna all'Ariston per la serata finale di Sanremo 2020 e ritrova sul palco gli amici di una vita.



"Ci chiamavano i ragazzi di Via Massena"

ricorda Fiorello che questa volta non cita Radio Deejay, come invece ha fatto spesso durante Viva RaiPlay!, ma evoca quella 'generazione Deejay' che abbiamo più volte richiamato in questi mesi di preparazione.



"Eravamo noi tre, Savino e se stasera siamo qui è perché siamo stati scoperti tanti anni fa da Claudio Cecchetto!"

E parte il saluto per il loro 'padre putativo', finora convitato di pietra, come aveva fatto notare anche Dagospia nel sottolineare l'assenza di Jovanotti a Sanremo con gli amici di una vita. E proprio oggi è arrivato anche il tweet di Jova 'ai ragazzi di via Massena' con i complimenti per il successo.







complimenti e felicità per #amadeus e il boom del suo @SanremoRai meritatissimo, appalusi a lui e a tutta la squadra e urla di gioia per @fiorello , la sua è la stella piu luminosa dello spettacolo italiano! #iragazzidiviamassena spaccano!!! #salutidaincapoalmondo ❤️🚴‍♀️🌍🦙

— Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) February 8, 2020

Intanto è atteso il ritorno di Sabrina Salerno con Boys Boys Boys.