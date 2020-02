Come una madre, seconda puntata: il viaggio verso Roma

Di Paolo Sutera domenica 9 febbraio 2020

Le anticipazioni della seconda puntata di Come una madre, la fiction di Raiuno con Vanessa Incontrada nei panni di una donna costretta a fuggire con due bambini, accusata di aver ucciso la loro madre

La fuga di Angela (Vanessa Incontrada) e dei bambini che le sono stati affidati da sua madre prosegue anche nella seconda puntata di Come una madre, la miniserie in onda questa sera, 9 febbraio 2020, alle 21:25 su Raiuno. I tre sono in viaggio tra nemici, alleati e degli assassini di cui ancora non sappiamo il vero obiettivo.

Come una madre, seconda puntata

Nella seconda puntata, Angela, Bruno (Tancredi Testa) e Valentina (Crystal Deglaudi) sono inizialmente a casa di Mario (Jerry Mastrodomenico), il medico che ha dato loro un passaggio e che ha poi sedato la protagonista, avendola riconosciuta dalle foto sui notiziari.

Le cose sembrano mettersi male per la donna, ma il suo viaggio non è finito. Angela, infatti, riesce a fuggire insieme ai bambini e riparte alla volta di Roma, per raggiunge l'ex marito Lino (Simone Montedoro), l'unico che potrebbe darle una mano a dimostrare la sua innocenza.

Lungo il viaggio, i tre incontreranno altri personaggi con intenzioni buone o cattive. Ma, soprattutto, Angela, Bruno e Valentina iniziano a legare sempre di più ed a conoscersi. Nonostante le diffidenze iniziali, i bambini si affezionano ad Angela, e lei piano piano apre il suo cuore a loro, nonostante il dolore per la scomparsa del figlio.

Questa vicinanza permette alla donna di confidarsi con loro, e di raccontare la sua storia. Ma Greco (Ivan Franek) ed i suoi uomini, mossi da Manfredi (Fabrizio Contri) e da Sforza (Sebastiano Somma), si stanno avvicinando.

Come una madre, streaming

E' possibile vedere Come una madre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Guida Tv/Replay.

Come una madre, social network

Si può commentare Come una madre su Twitter, utilizzando l'hashtag #ComeUnaMadre.