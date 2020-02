Sanremo 2020, Mara Venier aggiunge il suo animo pop ad un festival...pop!

Di Marco Salaris sabato 8 febbraio 2020

Mara Venier ospite della finale del Festival della Canzone Italiana

Allegra e in piena forma, come promesso Mara Venier irrompe all'Ariston con la sua travolgente anima pop. Amadeus l'ha fortemente voluta ad una sola condizione, la stessa usata per tutti gli artisti saliti sul palco di questa storica edizione del Festival: fare quello che si vuole.

Gli scalini per la conduttrice erano un cruccio da risolvere in un modo o nell'altro, non ne aveva fatto mistero né a Domenica IN, né a Chiamate Mara 3131 su Rai Radio 2 e allora perché indossare i tacchi rischiando un capitombolo come il fake Ghali di ieri sera quando puoi scenderle tranquillamente a piedi nudi? Via le scarpe, Mara scende velocemente rompendo gli schemi.

Un abbraccio e due parole con l'amico Amadeus che le porta un mazzo di chiavi che danno l'accesso a tutti i piani dell'Ariston. Questo in vista della puntata 'long version' di Domenica IN che sarà trasmessa dall'Ariston dalle 14 alle 18:40. A lei spetta l'annuncio del terzo artista in gara, Enrico Nigiotti: "Vado a sedermi per godere tutta la serata".