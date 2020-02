Il vincitore di Sanremo 2020 lunedì in diretta ai Soliti ignoti (Anteprima Blogo)

Di Hit sabato 8 febbraio 2020

Riparte da Sanremo Soliti ignoti lunedi su Rai1

Si saranno spente da poche ore le luci del teatro Ariston di Sanremo quando si accenderanno, anzi si riaccenderanno le luci di un altro prestigioso teatro della televisione italiana, ovvero il teatro delle Vittorie di Roma.

Torna lunedì 10 febbraio subito dopo l'edizione di prima serata del Tg1 l'appuntamento con l'access prime time della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Tornano i Soliti ignoti capitanati dal grande condottiero di questa edizione vincente del Festival di Sanremo Amadeus.

Sarà il conduttore e direttore artistico di questa travolgente settantesima edizione del Festival della canzone italiana a tornare alla guida di questo game show che da inizio stagione vince la sfida dell'access prime time della televisione italiana.

La puntata di lunedì avrà una connotazione speciale, primo perchè sarà in diretta e secondo perchè ospiterà in studio il vincitore (o la vincitrice) di questa edizione del Festival di Sanremo, che avrà anche la possibilità di far riascoltare al pubblico di Rai1 la canzone che si sarà classificata al primo posto di questo Sanremo 2020.

L'appuntamento dunque per il ritorno dei Soliti ignoti su Rai1 con ospite il vincitore della settantesima edizione di Sanremo è per lunedì 10 febbraio alle ore 20:40 ovviamente con Amadeus su Rai1.