Sanremo 2020, diretta conferenza stampa 8 febbraio

Di Giorgia Iovane sabato 8 febbraio 2020

Sanremo 2020, conferenza stampa della Finale: tutte le dichiarazioni.

12.24 Coletta sugli ascolti: "Ormai ci ripetiamo. Siamo al record dei record. La difformità teporale di questa edizione del festival può insinuare dubbi sull'innalzamento dello share. Snidiamoli: nella netta sovrapposizione fino al 21,34 e 24.51 abbiamo +7% e scarto di quasi 2mln di teste rispetto allo scorso anno. E se andiamo indietro, nello stesso periodo di messa in onda, dobbiamo andare agli anni '90 per un dato migliore di quello registrato". Bene, anelo anche quelli su Sanremo 2018.

12.24 Dal sindaco un abbraccio a Mollica. "E' stato emozionante".

12.22 Bancheri, sindaco: "Non ci sono più parole per descrivere questo Festival straordinario". Ok sindaco entusiasta per l'animazione in città.

12.22 Si inizia. Al banco Amadeus, Salerno, Novello in arrivo, Fasulo, Coletta e il sindaco Bancheri.

12.05 Leo Gassmann vincitore delle Nuove Proposte in conferenza stampa. La giornata si annuncia molto calda.

Tempo di Finale per Sanremo 2020: sono rimaste 23 le canzoni in gara dopo la squalifica di Bugo e Morgan e di certo quanto avvenuto in diretta all'Ariston ieri terrà banco in conferenza, così come le modalità di voto della Sala Stampa, che ha espresso le proprie preferenze entro le 22.30, prima delle esibizioni.