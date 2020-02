Genius: Aretha le prime immagini della serie tv dedicata ad Aretha Franklin di National Geographic

Di Riccardo Cristilli sabato 8 febbraio 2020

Durante gli Oscar oltre allo spot di Genius: Aretha anche una pubblicità live dedicata a The Conners con il cast che commenta l'evento

Domenica sera negli Stati Uniti su ABC vanno in onda gli Oscar (in Italia nella notte tra domenica e lunedì su Sky Cinema, Sky Uno e in chiaro su Tv8) e durante una delle tante interruzioni pubblicitarie che ci saranno, il canale di proprietà Disney trasmetterà il promo che trovate in apertura del terzo capitolo di Genius, dedicato ad Aretha Franklin.

La serie di National Geographic, ormai parte del gruppo Disney, avrà così la massima visibilità possibile tra i canali del gruppo. Inoltre la visibilità per questa attesa antologia sarà ancora più forte grazie alla protagonista Cynthia Erivo, nominata agli Oscar come miglior attrice per Harriet e che si esibirà durante la serata con la canzone originale dello stesso film per cui ha ricevuto la nomination.

Negli Stati Uniti Genius: Aretha andrà in onda per 4 serate consecutive a partire dal Memorial Day del 25 maggio. La serie è la prima fiction autorizzata sulla vita della grande stella della musica internazionale, un genio della musica come Aretha Franklin che sarà interpretata da Cynthia Erivo. La serie in 8 episodi racconterà la carriera, la vita dell'artista e l'impatto che ha avuto sulla musica e la cultura di tutto il mondo.

La serie, prodotta da Imagine di Brian Grazer e Ron Howard, ha collaborato con Warner Music Entertainment per questa terza stagione che segue quelle dedicate a Einstein e Picasso. Nel cast troviamo Coutrney B. Vance nei panni di C.L. Franklin, David Cross in quelli di Jerry Wexler, Malcolm Barrett sarà Ted White, Patrice Covington sarà Erma Franklin e Shaian Jordan sarà Little Re.

Durante gli Oscar ABC farà anche un interessante esperimento. In una pausa pubblicitaria, nello specifico durante la terza interruzione, sarà trasmesso uno spot girato in diretta in cui il cast di The Conners commenterà quanto visto finora.

L'iniziativa nasce per promuovere l'episodio speciale di martedì 11 febbraio della comedy nata da una costola di Roseane (Pappa e Ciccia), che sarà girato in diretta per ciascuna delle due coste degli USA, per commentare i risultati delle primarie in New Hampshire. Considerando che i due episodi saranno sostanzialmente girati a distanza di tre ore l'uno dall'altro, i due episodi potrebbero essere molto diversi vista l'avanzare delle notizie in diretta. Il tutto parte con Mark (Ames McNamara) e Harris (Emma Kennedy) che devono guardare i risultati delle primarie per un progetto scolastico.