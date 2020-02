Sanremo 2020, finale in diretta: scaletta, ospiti, vincitore

Di Giorgia Iovane sabato 8 febbraio 2020

Sanremo 2020, la finale: chi vince il Festival 70?

Finale Sanremo 2020 questa sera, sabato 8 febbraio, che seguiremo live dalle 20.35: l'ultima serata del 70° Festival si annuncia frizzante anche a seguito della clamorosa uscita di scena di Bugo e Morgan, qualificati per defezione dopo l'interruzione dell'esibizione live.

Clamoroso a Sanremo 2020: Morgan cambia il testo e Bugo se ne va. Squalificati per defezione (VIDEO) Bugo e Morgan squalificati: cosa è successo a Sanremo 2020? Video



I cantanti in gara

Prima della gara viene mostrata la classifica provvisoria alla Quarta Serata.

Anche questa sera si esibiscono tutti i Big in gara, che scendono da 24 a 23. A votare Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e del Televoto (34%): la media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle Serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 20 canzoni. Le prime tre classificate vanno a nuova votazione, con azzeramento dei voti precedenti e nuova votazione, ancora a sistema misto, con Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%).



Chi affianca Amadeus?

Sul palco con Amadeus tornano Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Francesca Sofia Novello, con un'apparizione di Mara Venier. Non mancano Fiorello e Tiziano Ferro.



Gli ospiti

, alla cinque anni dalla sua ultima ospitata sanremese, Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro - cast del film di Fausto Brizzi, La mia banda suona il pop - e si balla con i Gente de Zona.



Sanremo 2020, streaming

E' possibile vedere Sanremo 2020 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere in Guida Tv/Replay.



Sanremo 2020, social network

Si può commentare Sanremo 2020 sulla pagina ufficiale di Facebook e su Twitter, all'account @SanremoRai. L'hashtag è #Sanremo2020.