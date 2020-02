SanFriends, mentre si avvicina l'attesa reunion di Friends, Comedy Central regala ai fan una maratona "musicale"

Di Riccardo Cristilli venerdì 7 febbraio 2020

HBO Max sarebbe vicinissima a ufficializzare lo show speciale di Friends, intanto stasera Comedy Central prepara una maratona musicale

"Gatto rognoso, bel gattone..." tutti nella testa (o magari anche ad alta voce, chissà) stiamo leggendo quelle parole accompagnate da un'inconfondibile motivetto. Gatto Rognoso (Smelly Cat) è uno dei simboli di Friends, una serie cult conosciuta da appassionati di serie tv di tutte l'età.

E nella settimana più musicale dell'anno per noi italiani, Comedy Central ha deciso di regalare agli appassionati una serata da non perdere con 4 episodi di Friends a tema musicale. La serata SanFriends aspetta i fan questa sera al canale 128 di Sky e in streaming su Now Tv a partire dalle 22 (quando chissà se nel frattempo la gara a Sanremo sarà iniziata) con l'episodio 2x08 L'alternativa di Ross. A seguire la scelta di episodi con al centro la musica porterà al ventiquattresimo della seconda stagione Questione di Baci, subito dopo andrà in onda il settimo della quarta The One Where Chandler Crosses the Line, e la serata si chiude con Lezione di Autodifesa diciassettesimo episodio della sesta stagione, come riportato dalla guida tv di Comedy Central.

Ma Phoebe, Ross, Chandler, Joey, Rachel e Monica impazzano tutti i giorni tra pomeriggio e sera su Comedy Central, canale pay presente al 128 di Sky che ha i diritti di ritrasmissione della serie. Inoltre le 10 stagioni di Friends sono disponibili sia su Amazon Prime Video che su Netlfix. Un'abbondanza che negli Stati Uniti si sogno in queste settimane visto che al momento la serie è scomparsa da Netflix in attesa di ritrovare tutte le stagioni su HBO Max piattaforma del gruppo WarnerMedia che ha comprato a suon di milioni, 425 per l'esattezza, per averne l'esclusiva streaming.

E notizia delle ultime ore sembra che WarnerMedia sarebbe disposta a sborsare altri 20 milioni per mettere in piedi uno show celebrativo, una reunion speciale del cast da pubblicare su HBO Max per festeggiare lo sbarco in streaming sulla propria piattaforma. Un costo non così eccessivo per degli show considerando che Netflix spende cifre simili per speciali con comici come Chris Rock, Amy Schumer o Ellen DeGeneres.

Dopo mesi di trattative sembra che il cast della serie Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry, sarebbero pronti per firmare con Warner Bros per realizzare questo show speciale da un'ora. Ciascuno di loro incasserebbe tra i 3 e i 4 milioni, secondo le indiscrezioni riportate da deadline.

La svolta sarebbe arrivata in queste ultime settimane dopo un lungo periodo di stallo nelle trattative tra le varie parti iniziato alla fine del 2019. Anche Marta Kauffman e David Crane autori della serie, saranno coinvolti nello speciale.

Adesso non resta che capire come sarà strutturata quest'ora speciale, se sarà costruita sull'onda del ricordo o se magari ci saranno scene recitate di come potrebbe essersi evoluta la vita dei protagonisti, ma anche come e se questo speciale arriverà nei mercati internazionali. Infatti al momento HBO Max sarà lanciato ad aprile solo negli USA e non è nell'aria uno sbarco italiano visto anche l'accordo tra WarnerMedia e Sky, e come scritto poco fa in Italia la serie è su Comedy Central e in streaming su Netflix e Amazon. Quindi dove finirà questo show speciale?