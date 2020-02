Sanremo 2020, Fiorello mascherato da coniglio

Di Massimo Galanto venerdì 7 febbraio 2020

Fiorello onora la promessa fatta in conferenza stampa e si presenta sul palco dell'Ariston mascherato da coniglio

Dopo una giornata di pausa al Festival, trascorsa con una fuga da Sanremo a Bordighera per giocare a tennis con Sinner, un premio conferitogli da Assomusica, le domande sulla polemica con Tiziano Ferro eluse, una cena con Roberto Benigni e l'ospitata all'Altro Festival di Nicola Savino, Fiorello è pronto a tornare sul palco del teatro Ariston. Lo showman, infatti, sarà tra i protagonisti della quarta serata di Sanremo 2020, in programma, stasera.

In un tweet, Fiorello ha confermato che si presenterà davanti alle telecamere vestito da Coniglio con il costume dello show Il cantante mascherato, onorando, così, la promessa - legata agli ascolti - che aveva fatto tre giorni fa in conferenza stampa. E chissà se alla fine dello sketch non arrivi la telefonata in diretta di Milly Carlucci, come accaduto mercoledì con Maria De Filippi, allorquando si era travestito proprio da De Filippi.

Come accennato prima, Fiorello in queste ore è al centro di un caso insieme a Tiziano Ferro, scoppiato dopo l'ormai noto hashtag #fiorellostattezitto. Lo showman poco fa ha pubblicamente accusato il cantautore di aver lanciato una campagna d’odio nei suoi confronti.

Lo farò! — Rosario Fiorello (@Fiorello) February 6, 2020

Per la cronaca, ricordiamo che Il Coniglio, grazie a Teo Mammucari, ha vinto la prima edizione de Il Cantante Mascherato.