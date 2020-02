The New Pope, l'ultima puntata: i due Papi a confronto (Video)

Di Paolo Sutera venerdì 7 febbraio 2020

Le anticipazioni dell'ultima puntata di The New Pope, la serie di Sky Atlantic scritta e diretta da Paolo Sorrentino, con Jude Law e John Malkovich

Mentre l'Italia canta, il Vaticano di Paolo Sorrentino affronta un momento cruciale e storico. Un momento che troverà il suo apice nell'incontro e confronto tra i due protagonisti di The New Pope, la serie tv di cui oggi, 7 febbraio 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic e su NOW TV va in onda l'ultimo episodio. In alto potete vedere una clip del finale della serie tv Sky Original prodotta con The Apartment e Wildside, parte di Fremantle.

The New Pope, l'ultima puntata (attenzione: spoiler)

Nell'ultima puntata assistiamo a quello che i telespettatori hanno atteso per tutti gli episodi precedenti, ovvero l'incontro tra Papa Brannox (John Malkovich) e Papa Belardo (Jude Law), ormai totalmente ripresosi dall'incidente che lo aveva portato in coma.

I due devono affrontare una difficile situazione, legata al sequestro da parte di un gruppo di terroristi di sei studenti ed un prete a Ventotene. Lenny, intanto, si rivela ai Cardinali, chiedendo loro di mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute, e dichiara il suo sostegno a Voiello (Silvio Orlando) ed al nuovo Papa.

Quest'ultimo accetta i consigli di Papa Pio XIII e minaccia i rapitori utilizzando le stesse parole di Belardo, mentre in Vaticano sembra essere giunta l'ora di una Guerra Santa, ma qualcosa scuote i protagonisti: il dubbio che i terroristi possano non essere islamici ed appartenere ad altri fondamentalismi.

Papa Giovanni Paolo III, alla fine, decide di farsi da parte e lasciare il palcoscenico di San Pietro a Pio XIII. Questo fa tesoro dei suoi insegnamenti, e nel primo discorsi ai fedeli abbraccia la via della moderazione declamata da Papa Brannox.

The New Pope, streaming

E' possibile vedere The New Pope in streaming su Sky Go, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Sky On Demand. La serie tv, inoltre, è disponibile anche su NOW TV.

[Foto di Gianni Fiorito]