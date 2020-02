Amici 19, speciale del sabato 8 febbraio 2020: anticipazioni (SPOILER)

L'ospite dello speciale del sabato dell'8 febbraio 2020 sarà Mahmood.

La puntata è iniziata con Devil Angelo che ha protestato perché non è stato schierato per la sfida. Rudy Zerbi gli ha proposto di fare l'esame per il serale, con i tre giudici esterni, ma Devil Angelo ha rifiutato.

Nella sfida a squadre, Gaia ha vinto contro Giulia, Federico ha vinto contro Javier, Matteo ha vinto contro Karina mentre Martina ha vinto contro Francesco.

La squadra di Gaia ha vinto e i due allievi con i voti più alti hanno potuto affrontare l'esame d'accesso per il serale.

Gaia e Javier ha sostenuto l'esame davanti ai tre giudici ed entrambi hanno conquistato la maglia verde del serale.

Devil Angelo, invece, ha dovuto affrontare l'esame per l'eliminazione. Devil Angelo non l'ha passato e ha dovuto lasciare la scuola.

Tutti gli altri allievi hanno provato a conquistare la maglia verde, sostenendo un esame ma nessuno di loro è riuscito ad ottenere i 3 sì.

Valentin era assente.