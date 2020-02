Amici 19: lo speciale del sabato dell'8 febbraio 2020 in diretta dalle ore 14:10

Di Fabio Morasca sabato 8 febbraio 2020

Lo speciale del sabato di Amici 19 dell'8 febbraio 2020 in diretta.

Lo speciale del sabato del talent show Amici 19 è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda, ogni sabato pomeriggio, su Canale 5.

Amici 19: le anticipazioni dello speciale del sabato dell'8 febbraio 2020

Anche nello speciale del sabato di oggi, 8 febbraio 2020, di Amici 19, proseguirà la corsa degli allievi verso la fase serale del talent show di Maria De Filippi.

Fino ad ora, gli allievi che hanno ottenuto l'agognata maglia verde sono i seguenti: Nyv, Valentin, Giulia e Nicolai.

Le maglie verdi rimaste a disposizioni sono soltanto altre 6.

L'ospite di questo speciale del sabato sarà Mahmood, vincitore del 69esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante si esibirà con il suo ultimo singolo intitolato Rapide.

Amici 19: dove vederlo

Lo speciale del sabato di Amici 19 va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:10.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play, dove sarà disponibile anche una volta terminata la messa in onda.

Altri video riguardanti Amici sono disponibili sul sito Witty Tv.

Amici 19: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata ad Amici.

Amici è presente anche sul sito di Witty Tv.

Su Facebook, la pagina ufficiale è Amici di Maria De Filippi.

Su Twitter, l'account ufficiale del programma è @AmiciUfficiale. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #Amici19.

Amici è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.

Per chi vuole seguire il programma in liveblogging, infine, lo speciale del sabato sarà disponibile in tempo reale su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 14:10.