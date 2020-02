Serie A 2019/2020, 23° giornata: le partite in diretta su Sky e DAZN

Di Fabio Morasca venerdì 7 febbraio 2020

La programmazione televisiva delle partite di campionato di oggi, 23° giornata.

Da oggi, venerdì 7 febbraio 2020, la Serie A torna in campo con la 23esima giornata. Roma e Bologna saranno le prime a scendere in campo con il match che si giocherà stasera allo Stadio Olimpico e che andrà in onda su Sky Sport.

Il big-match, ovviamente, è il derby di Milano, tra Inter e Milan, che si giocherà domenica sera.

Le partite saranno trasmesse in diretta tv da Sky (7) e da DAZN (3), con la possibilità di vedere le partite di DAZN anche su Sky, sul canale DAZN1 (canale 209).

Di seguito, trovate tutti i dettagli della programmazione della 23esima giornata di campionato.

PROGRAMMAZIONE SKY

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

ore 20.45

Roma-Bologna

Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Telecronaca di Maurizio Compagnoni; commento di Luca Marchegiani; a bordocampo, Paolo Assogna e Angelo Mangiante.

SABATO 8 FEBBRAIO

ore 15

Fiorentina-Atalanta

Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Telecronaca di Dario Massara; commento di Nando Orsi; a bordocampo, Massimiliano Nebuloni e Paolo Assogna.

ore 18

Torino-Sampdoria

Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

Telecronaca di Federico Zancan; commento di Renato Zaccarelli; a bordocampo, Paolo Aghemo.

DOMENICA 9 FEBBRAIO

ore 15

Diretta Gol

Sky Sport 251 (satellite e fibra)



ore 15

Napoli-Lecce

Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra)

Telecronaca di Antonio Nucera; commento di Luca Pellegrini; a bordocampo, Massimo Ugolini; telecronaca Diretta Gol di Dario Massara.

ore 15

Genoa-Cagliari

Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

Telecronaca di Massimo Tecca; commento di Carolina Morace; a bordocampo, Vanessa Leonardi; telecronaca Diretta Gol di Davide Polizzi.

ore 18

Parma-Lazio

Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Telecronaca di Riccardo Gentile; commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo, Matteo Petrucci.

ore 20.45

Inter-Milan

Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite

Telecronaca di Riccardo Trevisani; commento di Daniele Adani; a bordocampo, Alessandro Alciato, Andrea Paventi e Peppe Di Stefano.

PROGRAMMAZIONE DAZN

SABATO 8 FEBBRAIO

ore 20.45

Verona-Juventus

DAZN e DAZN1 (canale 209 di Sky)

DOMENICA 9 FEBBRAIO

ore 12.30

Spal-Sassuolo

DAZN e DAZN1 (canale 209 di Sky)

ore 15

Brescia-Udinese

DAZN e DAZN1 (canale 209 di Sky)