Ora Netflix permette di disabilitare la riproduzione automatica delle anteprime

Di Riccardo Cristilli venerdì 7 febbraio 2020

La fastidiosa riproduzione automatica durante la navigazione dei contenuti Netflix ora si può bloccare

La navigazione su Netflix diventa più discreta e meno invasiva.

Ascoltando mesi e mesi di lamentele del pubblico di tutto il mondo, la piattaforma di streaming consente agli utenti di togliere la possibilità che le anteprime di film e serie tv partano in automatico durante la navigazione. Tre anni fa Netflix pensava di aiutare lo spettatore a scegliere il proprio contenuto da guardare aggiungendo questa possibilità. Così con uno sforzo di grande magnanimità aveva inserito la funzione che fa partire l'anteprima di un film o una serie o show che sia, semplicemente passandoci sopra durante la ricerca. L'idea era che l'utente potesse così "navigare meno e vedere di più" avevano spiegato da Netflix.

Da subito erano iniziate le proteste sui social "preferirei scorrere tra i titoli in silenzio" "è il 2019 e ancora odio questa opzione" "è la peggiore opzione che abbia mai visto in vita mia" "spegnetela".

Così oggi 7 febbraio 2020 Netflix ha deciso di ascoltare tutte le lamentele e permettere agli utenti di disattivare le anteprime, per farlo basta accedere al proprio account da un browser, entrare nel profilo in cui si desidera disattivare l'opzione e togliere la selezione all'opzione "Riproduci automaticamente le anteprime mentre sfogli su tutti i dispositivi". La guida per ottenere questo risultato si trova nella pagina di aiuto di Netflix a questo link.

L'annuncio è arrivato attraverso i social, in particolare su Twitter, dove i vari profili dei diversi paesi hanno usato una strategia simile, commentando o riprendendo un commento con una lamentela su questa funzione, per annunciare la novità. Ecco l'esempio italiano e quello americano con link alla pagina di aiuto.







Some people find this feature helpful. Others not so much.

We’ve heard the feedback loud and clear — members can now control whether or not they see autoplay previews on Netflix. Here's how: https://t.co/6V2TjEW6HD https://t.co/zbz4E8fVab — Netflix US (@netflix) February 6, 2020

In questo modo gli utenti possono scegliere non solo di disattivare la riproduzione automatica dell'episodio successivo ma anche le anteprime mentre si naviga nell'homepage del proprio profilo sulla piattaforma.

La novità arriva a pochi mesi di distanza dall'introduzione di un'altra possibilità per gli utenti, poter far partire un nuovo episodio dell'ultima serie che si stava guardando direttamente dalla schermata con l'elenco dei profili, senza entrare dentro, con la funzione "Guarda ora", una possibilità presente solo su Smart Tv o su device di streaming.