Sanremo 2020, Fiorello irrompe a L'Altro Festival: ed è subito Viva RaiPlay!

Di Ivan Buratti venerdì 7 febbraio 2020

Lo showman passa a trovare Nicola Savino nel programma che segue il Festival di Sanremo su RaiPlay

Nonostante la serata libera, Fiorello ha deciso di partecipare a modo suo al terzo appuntamento con il Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Senza salire sul palco principale del Teatro Ariston - laddove Tiziano Ferro, ironicamente, aveva lanciato il giorno prima la campagna #FiorelloStatteZitto contro gli sfori sulla tabella di marcia -, il mattatore ha animato la puntata de L'Altro Festival, andata in onda dopo lo show di giovedì sera su RaiPlay.

Occhiali da sole, cappello a falda larga regalato da Achille Lauro, il co-conduttore della kermesse è intervenuto durante la prima parte della puntata con uno scopo preciso: conoscere Myss Keta, che insieme a Nicola Savino possiede le chiavi de L'Altro Festival. In attesa della rapper milanese, bloccata al Teatro Ariston dopo la performance con Elettra Lamborghini, Fiorello si è intrattenuto con i Pinguini Tattici Nucleari e Bugo, di cui ha proposto le imitazioni, che hanno di certo divertito i presenti. Lo showman ha preferito non dire la sua a proposito della polemica che lo ha coinvolto nelle ore precedenti - secondo un retroscena del Corriere della sera, avrebbe addirittura minacciato di lasciare il Festival in anticipo -, preferendo scherzare con I Gemelli di Guidonia.

Proprio i tre cantanti, ospiti fissi dello show, hanno proposto su richiesta di Fiorello uno dei loro sketch meglio confezionati per Viva RaiPlay: cantare ritornelli di Claudio Baglioni come fossero cori da stadio. "Po po po po poster", però, sarebbe frutto dell'ingegno del conduttore, che è tornato sulle frequenze del portale online dopo l'esperienza di Viva RaiPlay, vissuta proprio insieme ai tre Gemelli di Guidonia. Per qualche minuto, così, L'Altro Festival ha assunto le tinte trasgressive dell'imprevedibile spettacolo di Fiorello, che ha inaugurato il nuovo corso della OTT del Servizio Pubblico. Fiorello sarà nuovamente sul palco del Teatro Ariston nella serata di venerdì, mentre su RaiPlay tornerà con VivaAsiago10! a inizio marzo.