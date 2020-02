Sanremo 2020, la quarta serata

Di Paolino venerdì 7 febbraio 2020

Il liveblogging della quarta serata di Sanremo 2020, con la conduzione di Amadeus, affiancato da Antonella Clerici e Francesca Maria Novello

La gara entra sempre più nel vivo, in quel di Sanremo: la quarta serata, in onda questa sera, 7 febbraio 2020, dalle 20:40 su Raiuno, ci permetterà infatti di riascoltare tutti i brani in gara, oltre che, ovviamente, a godere di nuovi momenti di spettacolo, tra ospiti fissi ed altri appositamente sul palco per la serata del venerdì.

I cantanti in gara

La quarta serata vuole l'esibizione di tutti (preparate i caffè per restare svegli) i 24 Campioni in gara, che riproporranno i brani che abbiamo sentito nelle serate di martedì e di mercoledì. A votare saranno la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in Serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 20 canzoni.

La gara, però, riguarderà anche i Giovani: sentiremo, infatti, i quattro finalisti, usciti vittoriosi dai duelli delle prime due serate, ovvero Tecla Insolia, Leo Gassman, Fasma e Marco Sentieri. Dalle sfide dirette conosceremo i due finalisti, di cui sarà mandata in onda un'esibizione registrata a metà serata. Quindi, la proclamazione del vincitore. Votano Giuria Demoscopica (33%), Giuria della Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%).

Chi affianca Amadeus?

Altre due donne a fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus: una è Antonella Clerici, che torna dieci anni dopo il suo Festival (ma il palco dell'Ariston lo ha frequentano fino all'anno scorso con Sanremo Young), l'altra è Francesca Maria Novello, fidanzata di Valentino Rossi, la protagonista dell'ormai celebre gaffe del "passo indietro". E poi, ovviamente, Fiorello e Tiziano Ferro.

Gli ospiti

Non mancheranno, ovviamente, gli ospiti: previsti Dua Lipa, Johnny Dorelly, Gianna Nannini (che canterà "La differenza" ed un medley) e Ghali (che si esibirà con il suo nuovo singolo ed anche lui con un medley).

Sanremo 2020, streaming

E' possibile vedere Sanremo 2020 in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere in Guida Tv/Replay.

