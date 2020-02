Il Cacciatore 2, la seconda stagione dal 19 febbraio su Raidue (Video)

Di Paolo Sutera giovedì 6 febbraio 2020

La seconda stagione de Il Cacciatore, la serie tv con Francesco Montanari arriva in tv il 19 febbraio 2020 su Raidue

A due anni dalla prima stagione, riprende la caccia di Saverio Barone, il personaggio interpretato da Francesco Montanari e protagonista de Il Cacciatore. Il promo ha iniziato ad andare in onda in questi giorni, anticipando così l'arrivo imminente dei nuovi episodi, previsto per il 19 febbraio 2020, sempre su Raidue.

La seconda stagione, trasmessa come la prima di mercoledì, sarà composta da otto episodi in quattro prime serate, a differenza della prima, che era invece composta da dodici episodi. La fonte d'ispirazione resta il libro "Cacciatore di mafiosi" di Alfonso Sabella (ed. Mondadori), così come alla regia ritroviamo Davide Marengo, questa volta da solo (due anni fa era affiancato da Stefano Lodovichi).

Il cacciatore 2 è sicuramente uno dei ritorni più attesi di questa stagione tv: forte della vittoria a Canneseries come Miglior attore, Montanari torna così a dare volto al giovane ed ambizioso Pm che, nel 1993, entra a far parte dell'antimafia di Palermo.

La seconda stagione ripartirà dalla sfida che ha chiuso la prima, quella tra il protagonista ed il suo nemico a tutti gli effetti, Giovanni Brusca (Edoardo Pesce), colui che ha sequestrato il piccolo Santino Di Matteo. Siamo nel 1996, sono passati più di 700 giorni e, nel promo che potete vedere in alto, Barone sembra essere vicinissimo alla cattura di Brusca. Sembra, però, dal momento che Brusca, intanto, si trova ben lontano da casa: la ricerca di Santino continua.

Confermato il cast che abbiamo già visto: oltre a Montanari e Pesce, ritroviamo Miriam Dalmazio (Giada), Francesco Foti (Mazza), Marco Rossetti (Zaza), Roberto Citran (Elia) ed Alessio Praticò (Enzo Brusca), a cui si aggiunge Francesca Inaudi.