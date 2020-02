Masterchef Italia 9: le anticipazioni della puntata del 6 febbraio 2020

Di Fabio Morasca giovedì 6 febbraio 2020

Le anticipazioni della quindicesima e della sedicesima puntata di Masterchef Italia 9.

Masterchef Italia 9 è un talent show culinario di Sky Uno, che vede la partecipazione di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15.

Masterchef Italia 9: le anticipazioni del 15° e del 16° episodio

Questa sera, andranno in onda il quindicesimo e il sedicesimo episodio della nona edizione di Masterchef Italia.

Gli aspiranti chef rimasti in gara sono Giulia Busato, Maria Teresa Ceglia, Luciano Di Marco, Nicolò Duchini, Antonio Lorenzon, Marisa Maffeo, Giada Meloni, Francesca Moi, Milenys de las Mercedes Gordillo Sanchez, Davide Tonetti e Vincenzo Trimarco.

Nel primo episodio di stasera, vedremo una Mistery Box che avrà, come ingrediente principale, il cioccolato e un Invention Test durante il quale i concorrenti dovranno cucinare piatti a base di carne. L'ospite di questa puntata sarà Henrique Fogaça, giudice di Masterchef Brasile.

Nel secondo episodio di stasera, invece, la prova in esterna si svolgerà nell'Emporio Armani Ristorante dove le due brigate troveranno i dieci critici culinari più temuti e stimati d'Italia. La brigata che perderà la prova in esterna, ovviamente, finirà al Pressure Test.

Masterchef Italia 9: dove vederlo

Le puntate di Masterchef Italia 9 andranno in onda su Sky Uno, canale 108 di Sky, a partire dalle ore 21:15.

Le puntate inizieranno un'ora dopo sul canale Sky Uno +1, canale 109 di Sky.

Masterchef Italia 9 andrà in onda anche sul digitale terrestre, canale 311 o 11.

Masterchef Italia 9 è visibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv.

Le puntate saranno successivamente disponibile su Sky On Demand.

