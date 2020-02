Sanremo 2020, diretta conferenza stampa giovedì 6 febbraio

Di Giorgia Iovane giovedì 6 febbraio 2020

Dopo la serata fiume di mercoledì, c'è 'timore' per quella dei duetti, con 24 Big in gara, oltre 20 artisti nei duetti e Benigni ospite.

La conferenza stampa che precede la terza serata di Sanremo 2020 in diretta.

La terza conferenza stampa di Sanremo 2020 è all'insegna della durata monstre della seconda serata e dei dati di ascolto che fanno registrare uno share (ovviamente) altissimo a fronte di teste che non sono poi così diverse da quelle dello scorso anno e sostanziamente in linea con quelle della prima sera.

Polemiche di certo in sala stampa per la lunghezza inattesa di una serata con 12 big in gara e grande preoccupazione per stasera, quando sono previste le 24 cover, con ospiti, dei Big. Saranno votate dagli orchestrali, soltanto, e faranno media sulla classifica finale.

Attese in conferenza le co-conduttrici di stasera Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. Ospiti della serata Roberto Benigni (che conquisterà almeno una mezz'ora di show), Mika e Lewis Capaldi. Il dettaglio della scaletta della terza serata di Sanremo 2020 e l'elenco delle cover degli artisti in gara lo trovate nel nostro post dedicato.

A tra poco con la diretta della conferenza stampa di giovedì 6 febbraio 2020 dal Roof dell'Ariston.