Celebrity Hunted Italia, lo spot sanremese è un mini thriller (Video)

Di Paolo Sutera mercoledì 5 febbraio 2020

Amazon Prime Video ha realizzato un mini film per presentare durante la settimana di Sanremo Celebrity Hunted Italia, l'adventure game che sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 13 marzo 2020

E' uno dei promo che più sta andando in onda su Raiuno in queste serate sanremesi, segno di come Amazon Prime Video abbia deciso di investire moltissimo su quella che è la sua prima produzione non-fiction originale italiana. Stiamo parlando di Celebrity Hunted Italia, l'innovativo adventure game che arriva nel nostro Paese dopo il debutto in Gran Bretagna nel 2015.

Della versione italiana, prodotta da Endemol Shine Italy e disponibile sulla piattaforma streaming on demand dal 13 marzo 2020, ormai si sa (quasi) tutto: il game è una vera e propria caccia all'uomo della durata di due settimane che vede schierati da una parte otto celebrità e dall'altra tredici "cacciatori" che si metteranno sulle loro tracce.

Il promo sanremese in onda da martedì sera (lo potete vedere in alto) ci mostra soprattutto i protagonisti che hanno accettato la sfida: Francesco Totti, Fedez e Luis Sal, Claudio Santamaria e Francesca Barra, Costantino della Gherardesca, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo. I cacciatori, invece, saranno Alfredo Mantici, Lorenzo Faletra, Chiara Camerani, Giulia Michelle Stabile, Giulia Perrone, Fortunato Lodari, Kofi Danquah, Carlo Biffani, Vito D’Andreano, Simone Barbato, Luigi Onorato, Giuseppe Monforte e Sabrina Magris.

Tornando allo spot, la presentazione al grande pubblico di Celebrity Hunted Italia avviene tramite un mini film, molto ben riuscito, in cui i partecipanti sono già nei panni dei fuggitivi. Da Fedez, che cerca di nascondersi sotto il cappuccio di una felpa in una tavola calda, a Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo, che provano ad ingannare i cacciatori camuffandosi sotto mentite spoglie, fino a Francesca Barra e Claudio Santamaria, i due più braccati e destinati (almeno lui) ad essere acciuffati. E Totti? Al Capitano sono dedicati solo i momenti finali del promo, sebbene il suo volto compaia spesso sugli schermi e sui giornali intorno alle altre celebrità.

"Abbiamo vissuto questa produzione consapevoli che stavamo facendo qualcosa di diverso", ha detto Dante Sollazzo, Head of Unscripted di Endemol Italia alla presentazione delle novità 2020 di Amazon Prime Video. "E' un reality ma è anche un game, ha elementi comedy, di thriller, ha anime diverse. Abbiamo dovuto allestire una sorta di Grande Fratello per l'Italia. Avevamo come obiettivo di alzare sempre l'asticella, abbiamo così realizzato un unicum nel mondo perchè nessun Endemol ha potuto realizzare un Celebrity Hunted con questo cast e questa produzione". La caccia è appena iniziata.