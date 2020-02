John Travolta su Quibi con la serie tv Die Hart con Kevin Hart

Di Riccardo Cristilli mercoledì 5 febbraio 2020

Intanto in The Gilded Age del papà di Downton Abbey arriva Jean Tripplehorn

John Travolta sbarca su Quibi con Kevin Hart. Travolta sarà protagonista di Die Hart, conosciuta anche come Action Scene, una commedia d'azione la cui produzione inizierà lunedì.

Il formato aiuta sicuramente la partecipazione di John Travolta a questa serie tv. Infatti Quibi è una piattaforma di video brevi, disponibile via smartphone e in partenza ad Aprile, con episodi che non supereranno i 10 minuti. L'idea è quindi di realizzare delle serie tv che saranno dei film spezzettati dalla durata complessiva di 90 minuti o poco più, un impegno non gravoso per le star che stanno quindi abbracciando volentieri questa nuova piattaforma.

Die Hart, scritto da Tripper Clancy e Derek Kolstad vedrà Kevin Hart nei panni di una versione esagerata di se stesso che è stanco di essere sempre la spalla comica, vorrebbe essere il protagonista. Così quando un famoso regista gli offre l'opportunità di diventare protagonista di un film d'azione, il suo sogno è pronto per realizzarsi. C'è però un cavillo, Kevin dovrà allenarsi in una scuola di addestramento per star d'azione gestita da un personaggio lunatico interpretato da John Travolta. L'insegnante lo spingerà oltre i propri limiti e Kevin dovrà superare le rivalità con gli altri alunni e una serie di situazioni d'azione divertenti per ottenere il ruolo di una vita.



Jeanne Tripplehorn in The Gilded Age

Prosegue la parata all star di The Gilded Age la nuova serie tv di Julian Fellowes, papà di Downton Abbey, in arrivo su HBO e prodotta con Universal Tv.

Nel cast entra Jean Tripplehorn, vista in Big Love, prossimamente in Mrs America, nei panni di Sylvia Chamberlain un'enigmatica e misteriosa figura, esperta di arti creative e collezionista, sempre esclusa dall'alta società di New York almeno finchè Marian (Louisa Jacobson) non è gentile con lei.

The Gilded Age inizia nel 1882 (la Gildead Age è un periodo compreso tra il 1870 e l'inizio del '900) quando la giovane orfana Marian Brook (Jacobson) figlia di un generale del sud, si trasferisce a New York a casa delle zie, rigide e molto convenzionali. Ad accompagnarla la misteriosa Peggy Scott (Denée Benton) una donna afro-america che finge di essere la sua cameriera. Arrivata a New York Marian è conquistata dal ricco quartiere in cui si trova, a partire da un rozzo imprenditore e dalla sua ambiziosa moglie, che faticano a farsi accettare dagli Astor e Vanderblit i più ricchi della città.

Christine Baranski, Cynthia Nixon, Amanda Peet, Morgan Spector, Taissa Farmiga, Blake Ritson e Simon Jones fanno parte del cast della serie, uno spaccato della New York ricca, borghese e aristocratica di quegli anni.