Pieces of Her, Toni Collette torna su Netflix con un nuovo progetto dopo Unbelievable

Di Riccardo Cristilli martedì 4 febbraio 2020

Una nuova storia di donne per Toni Collette dopo Unbelievable

Dopo il grande riscontro ottenuto con Unbelievable, Toni Collette si prepara per tornare su Netflix con un nuovo progetto guidato da un team tutto al femminile.

Collette sarà la protagonista di Pieces of her thriller in 8 episodi diretti da Minkie Spiro (già regista della miniserie HBO The Plot Against America e reduce da una nomination ai premi dei registi per un episodio di Fosse/Verdon), adattamento del romanzo del 2018 di Karin Slaughter, uscito in Italia da Harper Collins con il titolo Frammenti di Lei. Il team tutto al femminile si completa con la produzione di Linka Glatter e Bruna Papandrea e la sceneggiatura di Charlotte Stoudt che sarà anche showrunner. Facendo un paragone con un progetto italiano recente come Luna Nera, sempre di Netflix, anche questo con un team al femminile, è interessante notare come nel caso italiano il ruolo di showrunner/supervisore era affidato a una regista Francesca Comencini, mentre nei progetti USA sono per lo più gli sceneggiatori a ricoprire questo importante ruolo.

Pieces of Her è ambientato in una tranquilla cittadina della Georgia, di quelle dove non succede mai nulla, almeno finchè non capita qualcosa. Un casuale e improvviso atto di violenza scatena una serie di reazioni e conseguenze che travolgono la trentenne Andy Oliver e sua madre Laura (Collette). Alla disperata ricerca di una risposta Andy inizia un viaggio per gli Stati Uniti scoprendo i più oscuri segreti che si nascondono nel cuore della sua famiglia.

Laura Oliver (Collette) è apparentemente la tipica donna del sud, amorevole, semplice, empatica, appassionata del proprio lavoro come logopedista e legata alla figlia Andy. Quando un fantasma del suo passato la mette in pericolo, scopriamo che sotto il velo di perfezione di Laura si nasconde molto altro. Finita al centro di una sparatoria, Laura non è così innocente come sembra e prima di essere Laura era un'altra donna, con un passato che ha sempre tenuto segreto e nascosto a tutti, soprattutto alla figlia. Ma ora Andy vuole delle risposte.