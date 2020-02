Sanremo 2020: tutte le interviste di Blogo

Di Mr. Odo lunedì 3 febbraio 2020

Sanremo 2020: tutte le interviste video realizzate dai nostri inviati al Festival.

Sanremo 2020 è iniziato. Anche quest'anno i cantanti, protagonisti della manifestazione canora più importante d'Italia, si raccontano ai microfoni del team di Blogo presente nella cittadina ligure. Giorgia Iovane, Giulio Pasqui, Massimo Galanto e il sottoscritto, Mr. Odo, hanno intercettato gli artisti in gara nella categoria Big e nella sezione Nuove proposte, per capire meglio il significato delle canzoni, approfondire le tematiche trattate, scoprire curiosità e retroscena e carpire lo stato d'animo degli artisti che si esibiranno sul palco dell'Ariston. Perché ogni canzone ha una sua storia e ogni storia ha un'interprete che vuole comunicare un messaggio.

Buon Festival a tutti.

Sanremo 2020 Big: interviste

Achille Lauro - Me ne frego

Alberto Urso - Il sole ad est

Anastasio - Rosso di rabbia

Bugo e Morgan - Sincero

Diodato - Fai rumore

Elettra Lamborghini - Musica (e il resto scompare)

Elodie - Andromeda

Enrico Nigiotti - Baciami adesso

Francesco Gabbani - Viceversa

Giordana Angi - Come mia madre

Irene Grandi -Finalmente io

Junior Cally - No grazie

Le Vibrazioni - Dov'è

Levante - Tikibombom

Marco Masini - Il confronto

Michele Zarrillo - Nell'estasi o nel fango

Paolo Jannacci - Voglio parlarti adesso

Piero Pelù - Gigante

Pinguini Tattici Nucleari - Ringo Starr

Rancore - Eden

Raphael Gualazzi - Carioca

Riki - Lo sappiamo entrambi

Rita Pavone - Niente (resilienza 74)

Tosca - Ho amato tutto



Sanremo 2020 Nuove Proposte: interviste

Di seguito puoi trovare tutte le interviste realizzate ai giovani della sezione Nuove Proposte e il nome delle canzoni che portano in gara.

Leo Gassmann - Va bene così

Fadi - Due noi

Marco Sentieri - Billy Blu

Fasma - Per sentirmi vivo

Eugenio in via di Gioia - Tsunami

Tecla Insolia - 8 marzo

Matteo Faustini - Nel bene e nel male

Gabriella Martinelli e Lula - Il gigante d’acciaio