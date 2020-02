Antonella Clerici sogna La Prova del Cuoco? "Vorrei condurre un programma di cucina da casa mia, ne parlerò con la rete"

Di Ivan Buratti lunedì 3 febbraio 2020

La conduttrice, in attesa di salire all'Ariston, rivela sogni e desideri per la prossima stagione televisiva

In attesa di tornare a calcare il palco dell'Ariston come co-conduttrice di una delle serate del settantesimo Festival di Sanremo, quella del 7 febbraio 2020, Antonella Clerici ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Secolo XIX. Alla giornalista Patrizia Albanese, la presentatrice ha parlato dei suoi progetti lavorativi futuri e delle sue nuove abitudini di provincia. Da alcuni mesi, infatti, Antonella Clerici si è trasferita da Roma ad Arquata Scrivia, tra Alessandria e Genova, insieme alla figlia Maelle e al compagno Vittorio Garrone:



All'inizio mi guardavano tutti. Anche a Novi, la prima volta era pieno di paparazzi. Ora sono abituati. Vivo molto il territorio e mi piace. Ad Arquata ho l'erborista e il macellaio. A Vignole il panificio. A Gavi la mia parrucchiera, Sabrina, bravissima. E vado anche all'Outlet: conosco tutti.

Una vita bucolica, immersa nel verde della campagna piemontese e scandita da ritmi antichi, in cui potrebbe però far capolino qualche antenna in più. Antonella Clerici sogna infatti di aprire le porte della sua dimora al pubblico che per anni l'ha sostenuta quotidianamente, trasformando la propria abitazione in uno studio televisivo per un nuovo programma di cucina. Tra le pentole e i fornelli di casa propria - sull'esempio fortunato di Benedetta Parodi e Benedetta Rossi di Fatto in casa da Benedetta -, la conduttrice ha in mente di elaborare una nuova ricetta che possa farla rientrare in pompa magna sugli schermi degli italiani:



Mi piacerebbe molto fare una trasmissione di cucina dalla mia casa nel bosco, qui in Val Borbera, posto meraviglioso. C'è un nuovo direttore. Ci vedremo a giorni e parleremo, di questo e anche altro. Immagino una cosa un po' nuova. Com'era la "Prova del cuoco". Ogni tanto la butto lì. [...] Sono entrata per 18 anni nelle case degli italiani: ora gli italiani entrino a casa mia.

E chissà se Stefano Coletta, neo-direttore di Rai 1, riuscirà a trovarle un cantuccio nei palinsesti della prossima stagione dove presentare questo progetto inedito, che la potrebbe riportare in cucina dopo alcuni mesi di distanza dai fuochi, lasciati nelle mani di una piemontese d'origine come Elisa Isoardi.