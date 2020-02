Focus ascolti: la stagione dell'intrattenimento tv, il dominio di C'è posta e la vittoria del Cantante mascherato

Di Hit lunedì 3 febbraio 2020

La classifica dei programmi più visti nel settore intrattenimento

Oggi la nostra rubrica di focus ascolti si concentra sul genere intrattenimento prime time, da sempre uno dei settori più importanti della nostra televisione. Vediamo dunque insieme la classifica delle produzioni di intrattenimento andate in onda nella fascia prima-seconda serata in questa stagione televisiva 2019-2020 partendo ovviamente da settembre fino ad arrivare a questo inizio del mese di fabbraio.

Al primo posto c'è il varietà del sabato sera di Canale 5 C'è posta per te che nelle 4 puntate andate in onda ottiene una media di 5.857.000 telespettatori con il 30,31% di share. Al secondo posto sempre una produzione della factory "Fascino" ovvero il varietà Tu si que vales che fa registrare una media di ascolto nelle 9 puntate andate in onda di 5.287.000 telespettatori con il 29,38% di share.

Terzo posto per un nuovo varietà che ha debuttato su Rai1 in questo inizio di 2020, stiamo parlando del Cantante mascherato che nelle 4 puntate trasmesse ottiene una media di 4.196.000 telespettatori con il 20,3% di share. Segue al quarto posto L'anno che verrà con una media di 4.106.000 telespettatori ed il 30,5% di share.

Quinto posto per Tale e quale show che nelle 9 puntate andate in onda ottiene una media di 3.908.000 telespettatori con il 19,95% di share, mentre al sesto posto troviamo la novità di Rai1 con Vanessa Incontrada e Gigi D'Alessio Vent'anni che siamo italiani, che nelle 3 puntate trasmesse ottiene una media di 3.857.000 telespettatori ed il 18,97% di share. Settimo posto per il varietà musicale del sabato sera Una storia da cantare che ottiene nelle 3 serate prodotte una media di 3.700.000 telespettatori ed il 18,83% di share.

Ottavo posto per lo speciale di Canale 5 Il volo 10 anni insieme con una media di 3.471.000 telespettatori ed il 15,11% di share, mentre al nono posto c'è Adrian Live sempre su Canale 5 con una media delle 5 serate di 3.273.000 telespettatori ed il 13,32% di share. Decimo posto per Temptation island vip con una media nelle 6 puntate trasmesse di 3.143.000 telespettatori ed il 19,95% di share.

Quindi nella top ten vediamo 5 programmi di Rai1 e 5 di Canale 5. Fra le altre trasmissioni segnaliamo l'undicesimo posto per il Grande fratello vip 4 con una media fino ad ora di 3.107.000 telespettatori ed il 18,21% di share, mentre Amici celebrities ha ottenuto nelle 6 puntate trasmesse una media di 3.002.000 telespettatori ed il 18,25% di share. La porta dei sogni nelle 3 puntate prodotte ha fatto registrare una media di 2.801.000 telespettatori ed il 14,37% di share, mentre All togheter now ha ottenuto nelle 5 puntate trasmesse una media di 2.588.000 telespettatori ed il 14,85% di share.

Segnaliamo poi Il collegio di Rai2 che nelle 6 puntate andate in onda ha ottenuto una media di 2.436.000 telespettatori ed il 10,53% di share, mentre Eurogames ha fatto registrare una media nelle 6 serate trasmesse di 2.200.000 telespettatori e l'11,32% di share. Live non è la D'Urso ha finora ottenuto una media di 2.173.000 telespettatori ed il 13,47% di share, mentre Che tempo che fa su Rai2 2.126.000 telespettatori e l'8.62% di share. Chiudiamo con La pupa e il secchione e viceversa che ha una media di 2.032.000 telespettatori ed il 10,35% di share.