Che tempo che fa, ironia e risate con Amadeus e Fiorello in collegamento (con battute sul passo indietro e i cantanti "di sinistra")

Di Alberto Graziola domenica 2 febbraio 2020

Amadeus e Fiorello in collegamento a Che tempo che fa

"Sto mettendo la pomata e tutto sta passando" rassicura Amadeus in merito all'orzaiolo, interrompendo le prove del Festival per collegarsi in diretta con "Che tempo che fa".

"Ci credo! Ci sono le mosche tze tze, i serpenti velenosi! scherza la Littizzetto in collegamento.

"Domani le ultime prove, noi molte cose le improvvisiamo, chissà che cosa accadrà..." ammette il conduttore del Festival.

"Si, ma Amadeus, attenzione... un passo indietro e sentirsi donna più che puoi!" ironizza Luciana quando lui parla dell'intenzione di improvvisare da parte del conduttore. "Quando vai in pubblicità, ricordati che il microfono si sente ancora per qualche secondo, evita di dire qualche cazzat@! Ti ricordo che hai cantato "Vorrei la minch*a nera, Amadeus!"

"Hai un cast pazzesco musicale, hai già detto che è importante che la musica sia al centro?" domanda Fazio, ironico. Lui conferma e lo ribadisce.

"Ringrazia sempre l'orchestra! Bisogna ringraziarli!" suggerisce sempre Luciana, in collegamento da Torino.

"La prima frase che dirò sarà una sorpresa! Però penso che inizierò dicendo "Benvenuto al 70esimo Festival di Sanremo!" Avrò solo papillon, niente cravatte" anticipa il conduttore.

Recap del cast: Tiziano Ferro tutte le sere, Fiorello e Roberto Benigni.

Arriva l'incursione di Fiorello in diretta. "Ciao mer*a!" lo saluta la Littizzetto "Era un augurio!"

Fiorello: "Lo conosco da tanti anni ma non pensavo... Lui non lavora, non fa niente... dice sempre "Va bene, fate..." Stamattina lo volevo svegliare alle 6.30, ho iniziato a bussare. Inutilmente". E poi ha scoperto di aver bussato nella stanza sbagliata...

Chi vincerà?. l'interrogativo dallo studio di Milano.

Fiorello: "Secondo me vince un cantante di sinistra!" scherza, riferendosi alla frase di Salvini. E Amadeus si aggancia, divertito: "Quindi a parte Rita Pavone, tutti?" e scoppiano a ridere.

Luciana: "La Rai è sempre dalla vostra parte fino alle 10 di mattina di mercoledì, per gli ascolti... Lì potrebbero fare due passettini indietro..."

Fiorello: "Ho provato a dargli qualche consiglio, sì... per esempio di provare!"

Fazio chiama Marzullo in diretta per l'ultima domanda rivolta ad Amadeus e Fiorello:

"Sono più le complesse incomprensioni delle quali è fatta l'incomprensione che gli altri dicono a noi o più la consapevolezza che sconfigge la complessa incomprensione che la vita regala a tutti noi?"

Questa la reazione in collegamento...

Poi i due ritornano in collegamento per i saluti finali a meno di 48 ore dall'inizio del Festival.