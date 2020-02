La guerra è finita, ultima puntata: la proposta per la Tenuta

Di Paolino lunedì 3 febbraio 2020

Gabriel raggiunge Sara, che sta per sparare al ras

Ultimo appuntamento, questa sera, 3 febbraio 2020, alle 21:25 su Raiuno, con La guerra è finita, la fiction che, prendendo spunto da una vicenda realmente accaduta, ha raccontato il tentativo di un gruppo di bambini liberati dai campi di concentramento alla fine della Seconda Guerra Mondiale di tornare alla normalità e cercare di riprendersi la loro infanzia.

La guerra è finita, l'ultima puntata

Un tentativo non facile: il passato ed il dolore per quanto accaduto continua a farsi sentire ed a volte porta i giovani protagonisti a compiere azioni estreme. Come Sara (Carolina Sala), che nella terza puntata ha raggiunto il ras che ritiene responsabile della morte della sua famiglia, pronta a vendicarsi. Fortunatamente, però, Gabriel (Federico Cesari) giunge in tempo per fermarla.

Alla Tenuta, intanto, resta il rischio sfratto: Stefano (Andrea Bosca) si arrabbia con Giulia (Isabella Ragonese), che continua ad accogliere ragazzi invece che fare in modo di chiudere le porte a chi le chiede aiuto. Ma l'avvocato, innamorato della donna, fa un ultimo tentativo con la marchesa Olimpia Terenzi (Paola Sampo) che, grazie anche alla visita a sorpresa che le ha fatto Gabriel, decide di proporre un accordo al gruppo.

Ben (Valerio Biasco), però, non vuole scendere a compromessi: il gruppo sembra andare in crisi, tanto che Giulia decide di andarsene ed abbandonare l'idea della Casa. Mentre Mattia (Carmine Buschini) rifiuta la proposta di un cugino che gli aveva chiesto di andare con lui a lavorare nelle miniere del Belgio, tutto resta nelle mani di Davide (Michele Riondino), che si rende conto di essere innamorato di Giulia.

La guerra è finita, streaming

E' possibile vedere La guerra è finita in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

La guerra è finita, social network

Si può commentare La guerra è finita su Twitter, utilizzando l'hashtag #LaGuerraEFinita.