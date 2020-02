Live Non è la d'Urso diretta 2 febbraio 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone domenica 2 febbraio 2020

Live Non è la d'Urso, diretta puntata 2 febbraio 2020 su Canale 5

Live non è la d'Urso, il programma Videonews, condotto da Barbara d'Urso, andrà in onda, stasera, 2 febbraio 2020, in prima serata su Canale 5.

Live Non è la d'Urso, 2 febbraio 2020, ospiti

Live non è la d'Urso, stasera, ospiterà Luigi Mario Favoloso che rivedrà, per la prima volta, la mamma Loredana Fiorentino, dopo averla attaccata in tv;

- Ivan Gonzalez si sottoporrà alla macchina della verità dopo il confronto choc con Paola Caruso;

- Raz Degan affronterà 5 temutissime sfere;

- Rita Rusic racconterà la sua verità dopo l'uscita dalla casa del 'Grande Fratello Vip';

- Eva Robins farà una rivelazione inedita su uno dei concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini;

- Le accuse di Victoria Pennington, ex fidanzata di Pasquale Laricchia;

- Bello Figo risponderà all'ultimo scandalo che l'ha coinvolto;



Live - Non è la D'Urso 2020: dove vederlo in diretta tv e live streaming

La nuova puntata di Live - Non è la D'Urso andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:20. La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.



