Guida Streaming 3-9 febbraio, film, doc e serie tv: Brave Ragazze, Locke & Key, Mythic Quest e...Sanremo

Di Riccardo Cristilli lunedì 3 febbraio 2020

Una settimana di film, serie tv e documentari in streaming, ma è anche la settimana di Sanremo

La settimana dal 3 al 9 febbraio del 2020 è caratterizzata da un evento quasi sacro della tv italiana: il Festival di Sanremo. Festival che alla sua settantesima edizione avrà largo spazio anche sul web non solo con la diretta streaming delle varie serate, poi disponibili anche on demand, ma anche con delle pillole di Mirko Matteucci e con il Dopo Festival, ribattezzato L'Altro Festival presente solo sul web su Rai Play.

Ma non si vive di solo Sanremo o almeno non tutti. E allora in settimana in streaming su Now Tv e TIMVision arriva il film Brave Ragazze commedia anni '80 su una banda di rapinatrici travestite da uomini provano a cambiare il corso della loro vita. Venerdì due nuove serie tv: su Netflix sbarca la prima stagione di Locke & Key mentre su Apple Tv+ arriva Mythic Quest: Raven's Banquet una commedia incentrata su un gruppo di programmatori di videogiochi. Ma venerdì è anche il giorno del finale di The New Pope su Now Tv. Negli ultimi giorni su Amazon Prime Video sono arrivate serie tv come I Cesaroni, La signora in giallo, la terza stagione di Riverdale e il film originale Troop Zero.





Guida Streaming - Calendario 3-9 febbraio



3 - Team Kayle, serie tv, parte terza - Netflix

- Brave Ragazze , film commedia di Michela Andreozzi ispirato da una notizia di cronaca francese degli anni ’80: una banda di rapinatrici travestite da uomini provano a cambiare il corso della loro vita. - Now Tv + TIMVISION

- Molly's Game, film - Netflix

- A Quiet Place , film - Mediaset Play

4 - Inizia la settimana di Sanremo su RaiPlay clip inedite con Mirko Matteucci, L'Altro Festival il DopoFestival con Nicola Savino e la diretta di ogni serata

- 30 Minutes or less, film - Netflix

- Tom Papa: You're Doing Great, stand-up comedy - Netflix

5 - God Friended Me , serie tv, seconda stagione - Infinity (episodi settimanali disponibili 28 giorni)

- Il Farmacista , miniserie documentario true crime; dopo la tragica morte del figlio un farmacista della Louisiana inizia a indagare sul sistema corruttivo che si nasconde dietro la crisi degli oppiacei - Netflix

- Il matrimonio della nonna , film commedia messicana con l'incontro tra la famiglia di una nonna pronta a sposare il giardiniere più giovane di lei - Netflix

- Il primo: la storia di Willy T. Ribbs, docuserie - Netflix

- Cats, documentario sui gatti Netflix

6 - Cagaster of an Insect Cage, anime giapponese, prima stagione - Netflix

7 - Locke & Key , prima stagione, adattamento dell'omonima serie a fumetti, i tre giovani Locke dopo la morte del padre, si trasferiscono nella casa di famiglia insieme alla madre, qui inizieranno a trovare delle magiche chiavi che dovranno difendere a tutti i costi - Netflix

- Mythic Quest: Raven's Banquet, prima stagione, serie tv commedia creata e interpretata da Rob McElhenney, ambientata all'interno di una società che si occupa dello sviluppo di videogame, Apple Tv+

- My Holo Love , miniserie coreana, una donna si innamora di un ologramma - Netflix

- Horse Girl , film indipendente scritto e interpretato da Allison Brie, presentato il 27 gennaio al Sundance Festival, una donna con la passione per i cavalli, il bricolage e le serie tv crime, inizia ad avere sogni sempre più lucidi - Netflix

- Azali, film ghanese del 2018 - Netflix

- Chi Ha ucciso Malcolm X - documentario in cui un'attivista decenni dopo cerca la verità sull'assassinio di Malcolm X - Netflix

- Pirati! Briganti da strapazzo, film d'animazione - Netflix

- Dragons: squadra di salvataggio, seconda stagione, Netflix

- The New Pope il gran finale Now Tv

- Madre, film Mediaset Play

8- Van Helsing, quarta stagione, Netflix

- A Spasso Con Bob, film - Netflix

- A Mente Fredda, film - Netlfix

9 - The Good Place, quarta e ultima stagione - Infinity (episodi settimanali disponibili 28 giorni)

- The Last Kingdom, terza stagione - Netflix

- La Notte degli Oscar in diretta - Now Tv



N.B.: questa guida non è esaustiva del panorama presente in streaming, vi invitiamo sempre a consultare i cataloghi dei rispettivi operatori; il live streaming della tv è ormai diffuso tra tutti i canali su RaiPlay, MediasetPlay, DPlay, Paramountnetwork.it, gli show hanno sempre una sezione dedicata per rivedere le puntate on demand e trovare delle clip dei diversi momenti, gli episodi delle serie tv sono disponibili per 7 giorni su RaiPlay, per 28 giorni su Infinity/NowTv per le nuove serie di Premium e Sky; un catalogo di serie tv e film è presente su RaiPlay e MediasetPlay gratuitamente; Infinity, Amazon Prime, Netflix, TIMVision, NowTv, AppleTv+, StarzPlay sono piattaforme che prevedono un abbonamento.