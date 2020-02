Analisi Auditel della serata di sabato 1 febbraio 2020

Di Hit domenica 2 febbraio 2020

L'andamento degli ascolti della serata di ieri

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 25% di share, con la linea arancione del Tg5 che scorre sulla linea del 20% di share. La curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share, con la curva rossa del Tg2 che tocca il 6%.

L'access time vede la curva blu di Rai1 al comando fra il 20 ed il 25% di share con Soliti ignoti, mentre la curva di Striscia la notizia scorre sotto. Fra le altre curve vediamo quella delle Parole della settimana che arriva al 9% schiacciando quelle di Otto e mezzo e Stasera Italia che si fermano nei pressi della linea del 5% di share.

Prime time con la curva di Canale 5 con il varietà C'è posta per te che scorre fra il 20 ed il 25% di share, mentre la curva blu del film di Rai1 Wonder si posiziona nella corsia che va dal 15 al 20% di share, chiudendo al 21%. Tutte le altre linee sono dal 5% in giù.

Seconda serata con la curva di Canale 5 con il varietà C'è posta per te che chiude toccando il 40% di share, mentre la curva blu di Rai1 segue a distanza siderale con il varietà Io e te notte poco sopra la soglia del 5% di share.

