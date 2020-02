Super Bowl 2020 in diretta su 20 e Dazn

Di Massimo Galanto domenica 2 febbraio 2020

Nella notte italiana tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio 2020 andrà in scena, all’Hard Rock Stadium di Miami, il Super Bowl, che vedrà sfidarsi i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. L'evento sarà visibile in Italia in chiaro su 20 e a pagamento su Dazn. Fischio d’inizio: 24.30 (ora italiana)

Sulla rete tematica Mediaset (visibile anche in live streaming sul sito e sull'app di Sport Mediaset) diretta da Marco Costa la telecronaca della 54esima edizione di uno degli appuntamenti sportivi (e non solo) più seguiti nel mondo sarà affidata a Federico Mastria e all’ex giocatore e allenatore di football Alessandro Trabattoni. Inviato, Gabriele Cattaneo. Domani, alle 18.00, sempre su 20, ampia sintesi della serata.

Per quanto riguarda la piattaforma di streaming a pagamento, invece, il collegamento inizierà intorno alla mezzanotte per seguire tutta la cerimonia di apertura. Disponibile il commento in italiano di Matteo Gandini e Roberto Gotta, che saranno affiancati da Roberto Marchesi, ma anche quello originale in inglese. A Gotta anche il compito di introdurre la sfida in campo, con il confronto tra i quarterback e gli allenatori delle due franchigie, il racconto delle peculiarità di Miami e del suo stadio e la descrizione dell’atmosfera e dell’attesa della settimana che precede il Super Bowl.

Nell’intervallo, spazio allo spettacolare half-time show, che vedrà protagonisti sul palco, tra gli altri, Jennifer Lopez e Shakira. Prima del match, invece, l'inno americano The Star Spangled Banner sarà cantato da Demi Lovato.