Camionisti in Trattoria, diretta dalle 21.25 su TvBlog

Di Marcello Filograsso domenica 2 febbraio 2020

Nella quarta stagione del factual show di Nove Misha Sukyas sostituisce Chef Rubio

Riprende stasera alle 21.25 su Nove, canale del pacchetto Discovery, Camionisti in Trattoria, il factual show gastronomico che vede per protagonisti degli autotrasportatori alla ricerca di luoghi dove rifocillarsi. Per questa quarta stagione Chef Rubio ha ceduto il testimone (qui le ragioni dell'abbandono) a Misha Sukyas, chef stellato italo-armeno, già giudice per il cooking show Chopped su Food Network. TvBlog seguirà questo ritorno in liveblogging.

La quarta stagione è costituita da otto puntate. Ecco quali saranno le tappe : Piemonte, Friuli, Lombardia (Valtellina), Veneto, Campania, Lazio e Puglia, ma per visitare lo stivale d'Italia è prevista una doppia puntata per Barletta-Andria-Trani e il Salento.





Camionisti in Trattoria: dove vederlo

va in onda su Nove alle 21.25 e in livestreaming su Dplay.





Camionisti in Trattoria: Second Screen

Camionisti in trattoria è presenta su Facebook con una pagina ufficiale.

Per chi vuole seguire la puntata in liveblogging, infine il consueto appuntamento è su TvBlog, magazine di Blogo, sempre a partire dalle ore 21:25.