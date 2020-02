Era Sanremo (8^ puntata)

Di Hit lunedì 3 febbraio 2020

Canzonettando il Sanremo di ieri in attesa di quello di domani

Il trentasettesimo Festival, quello del 1987, è stato il trionfo di Pippo Baudo che, reduce da uno straordinario Fantastico 7, torna alla guida della rassegna canora dopo l'anno sabbatico per impegni "matrimoniali", sostituito dall'ottima Loretta Goggi. Questo è stato anche l'ultimo Festival di Baudo prima della sua "scappatella" in Fininvest, fuitina per altro andata male, come è noto.

Un Festival dagli ascolti clamorosi con una media nella finale di oltre 18 milioni di telespettatori ed il 77% di share, Festival vinto dal trio Morandi-Ruggeri-Tozzi con il pezzo di Bigazzi-Tozzi e Raf "Si può dare di più":

Toto Cutugno ovviamente è secondo con "Figli" :

Al terzo posto la coppia più amata dagli italiani (allora, ma anche ora?) si tratta di Albano Carrisi e Romina Power con il brano "Nostalgia canaglia" :

Ma podio a parte, sono davvero tante le canzoni belle di quel Sanremo '87, per esempio il brano di Enrico Ruggeri "Quello che le donne non dicono" cantato da Fiorella Mannoia :

Ma anche quell'Io amo, scritta da Toto Cutugno e interpretata dal grande Fausto Leali :

E come non risentire uno dei pezzi più belli di Michele Zarrillo, che in quell'edizione vince la categoria "Nuove proposte" con "La notte dei pensieri" :

In questa rubrica -volutamente- abbiamo parlato solo di canzoni, permettetemi però di fare una deroga per ricordare uno dei momenti più toccanti del Festival e sicuramente il momento più toccante di Sanremo '87. Il riferimento è l'annuncio di Pippo Baudo della scomparsa di Claudio Villa, uno dei cantanti più amati e più importanti dell'Italia del secolo scorso, ecco il riflesso filmato di quel momento :

Quell'anno ospite del Festival fu Whtiney Houston che presentò il suo brano "All at once". Il successo fu così clamoroso che Pippo Baudo, di fronte a degli interminabili e scroscianti applausi del pubblico presente nel teatro Ariston, chiese ed ottenne, un bis della sfortunata artista, ecco quella sua memorabile esibizione e chiudiamo proprio con lei l'ottava puntata di "Era Sanremo" :