Brexit, Propaganda Live si ferma per il conto alla rovescia

Di Giorgia Iovane sabato 1 febbraio 2020

Propaganda Live, countdown in diretta per la Brexit.

Mezzanotte: terminato il mese di Gennaio 2020, la Gran Bretagna lascia l'Unione Europea e Propaganda Live sottolinea il momento storico con un conto alla rovescia che accompagna i telespettatori in una nuova fase della politica e della vita comunitaria.

Nonostante la lunga interruzione causata da un problema tecnico, Propaganda non ha perso l'occasione di vivere col suo pubblico il passaggio topico della Brexit: tra solennità, ironia e Celenza il conto alla rovescia parte 10 secondi prima della mezzanotte con una sirena dalla regia che data la serata particolare ha fatto pensare il peggio, ma che serviva solo ad attirare l'attenzione e interrompere di botto qualsiasi conversazione in atto.

Scattata l'ora X, tocca alla Propaganda Orchestra che intona God Save the Queen prima del video in esclusiva con i festeggiamenti in UK made by Fabio Celenza.

Non ci si prende mai troppo sul serio a Propaganda, ma un momento come questo valeva la pena di essere vissuto, anche se in un programma di intrattenimento. Anche questa è storia.