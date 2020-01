Grande Fratello Vip 2020, Serena Enardu concorrente (dopo che il pubblico aveva detto NO ad una settimana in casa)

Di Alberto Graziola venerdì 31 gennaio 2020

Serena Enardu concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2020

Pago aveva accettato di entrare nella casa del Grande Fratello Vip anche per riuscire a liberare la mente e riprendere serenità (ok forse 'seren'ità non era il caso di usarlo come termine...) dopo l'esperienza senza lieto fine a Temptation Island Vip 2019. Al termine dell'edizione, infatti, il cantante si era lasciato con la fidanzata Serena Enardu, in crisi e insicura sul sentimento che, da anni, la legava a Pago.

Eppure, l'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ad oggi, è rimasto sempre collegato alla sua storia sentimentale. Da subito il ricordo del dolore vissuto nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi. Il GF poteva essere un 2.0 per lui e, invece, manco per scherzo. Il nome di Pago all'interno della casa è praticamente rimasto sempre legato a questa sua storia (non) conclusa.

Nelle prime puntate, c'era stato anche un sondaggio per permettere ai due di chiarirsi con il pubblico chiamato a scegliere se permettere a Serena di restare UNA SETTIMANA in casa, solo come ospite. Il televoto, però, è stato chiaro e lapidario: NO.

E così, busta alla mano, separati da una parete di vetro, i due si sono dovuti salutare. Del resto, come diceva Simona Ventura, il pubblico è sovrano, no? No?

Ma ecco, il colpo di scena (per modo di dire...). Serena, oggi, ha incontrato Pago, a inizio puntata. Pochi minuti insieme, qualche bacio, tanti abbracci e poi... la finta (ennesima) separazione.

Finta perché, in questo caso, Serena -non entrata dalla finestra temporale di una settimana, è entrata direttamente dalla porta... del Grande Fratello Vip. Non più una settimana (visto la proposta chiaramente bocciata dai telespettatori) bensì concorrente ufficiale, in gara.

Insomma, Pago, da solo, in casa, al Grande Fratello Vip, senza "l'ombra" di Serena e del rapporto vissuto con lei, lontano dalla telecamere, non s'ha da fare.

"Il mio desiderio è di stare 24 ore su 24 con lui" ammette Serena, in collegamento con Alfonso Signorini.

E così sarà, con buona pace del pubblico e del nuovo capitolo per Pago. "E' cambiato in queste mese, ha più chiarezza nella testa" si mormora. Chissà se anche i telespettatori l'avranno cambiata...