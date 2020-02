Serie A 2019/2020, 22a giornata: le partite in diretta su Sky e Dazn

Di Massimo Galanto sabato 1 febbraio 2020

La programmazione televisiva delle partite di campionato di oggi, 22a giornata

Da oggi, sabato 31 gennaio, torna in campo la Serie A. Le partite saranno trasmesse in diretta tv da Sky (7) e Dazn (3), con la possibilità di usufruire anche di Dazn1 su Sky (canale 209). Di seguito tutti i dettagli della programmazione della ventiduesima giornata di campionato (Mercoledì 5 in campo Lazio-Verona per il recupero della 17esima giornata)

SABATO 1° FEBBRAIO

ore 15

Bologna-Brescia Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Daniele Barone; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Vanessa Leonardi

ore 18

Cagliari-Parma Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

telecronaca Federico Zancan; commento Luca Pellegrini; bordocampo Veronica Baldaccini

ore 20.45

Sassuolo-Roma DAZN1 (canale 209)

DOMENICA 2 FEBBRAIO

ore 12.30

Juventus-Fiorentina DAZN1 (canale 209)

ore 15

Atalanta-Genoa DAZN1 (canale 209)

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Milan-Verona Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 252 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Maurizio Compagnoni; commento Massimo Ambrosini; bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini; Diretta Gol Antonio Nucera

Lazio-Spal Sky Sport 253 (satellite e fibra) e Sky Sport 484 (digitale terrestre)

telecronaca Riccardo Gentile; commento Ferdinando Orsi; bordocampo Matteo Petrucci; Diretta Gol Geri De Rosa

ore 18

Lecce-Torino Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra);

telecronaca Davide Polizzi; commento Renato Zaccarelli; bordocampo Paolo Aghemo



ore 20.45

Udinese-Inter Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251

(satellite e fibra)

telecronaca Riccardo Trevisani; commento Daniele Adani; bordocampo Matteo Barzaghi e Andrea Paventi



LUNEDÌ 3 FEBBRAIO

ore 20.45

Sampdoria-Napoli Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

telecronaca Fabio Caressa; commento Beppe Bergomi; bordocampo Massimiliano Nebuloni e Massimo Ugolini