Amici 19 diretta puntata 1 febbraio 2020: anticipazioni

Di Sebastiano Cascone sabato 1 febbraio 2020

Amici 19, diretta puntata speciale sabato 1 febbraio 2020 su Canale 5. Chi accederà al serale?

Amici 19, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda, oggi pomeriggio, sabato 18 gennaio 2020, a partire dalle 14:10, su Canale 5, è giunto alla quarta puntata del nuovo anno.

Nella scuola del talento prosegue sempre più serrata la corsa verso la fase serale del programma. I posti a disposizione sono al massimo 10 e finora solo la cantautrice Nyv è riuscita a conquistare la maglia verde che ne determina l’accesso.



Amici 19, cantanti e ballerini

I cantanti Gaia, Jacopo, Devil Angelo, Francesco, Giulia, Martina, Stefano e Francesca e i ballerini Talisa, Federico, Javier, Karina, Valentin, Nicolai e Matteo si contendono una delle 9 maglie ancora da assegnare.



Amici 19, professori

I professori di 'Amici 19' sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens per il ballo e Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Stash per il canto.



