Home & Garden Tv, arriva il canale dedicato alla casa

Di Paolo Sutera giovedì 30 gennaio 2020

Dal 2 febbraio 2020 sul canale 56 del digitale terrestre arriva Home & Garden Tv, un canale interamente dedicato alla casa ed al benessere dentro le mura domestiche, con programmi rivolti agli appassionati di costruzione, compravendita, ristrutturazione ed arte di ricevere gli ospiti

La casa, sotto ogni suo aspetto, dall'acquisto alla costruzione, fino all'arredamento ed all'arte di ricevere ospiti, è la protagonista di Home & Garden Tv, il nuovo canale free del gruppo Discovery Italia che debutterà sul canale 56 del digitale terrestre da domenica 2 febbraio 2020.

Un arrivo del nuovo canale di factual entertainment nel nostro Paese (è nato negli Stati Uniti nel 1994) che comporterà però uno spostamento di un altro canale Discovery, ovvero Motor Trend, che dalla stessa giornata si potrà vedere sul canale 59, là dove, fino a dicembre, c'era Alpha -che invece ha smesso di andare in onda-.

Il palinsesto di Home & Garden Tv, diventato in America uno dei canali via cavo più visti ed arrivato, nel corso degli anni, in numerosi altri Paesi (come il Canada, l'Australia, la Romania, l'Indonesia, l'America Latina, il Regno Unito ed il Sudafrica), sarà totalmente rivolto agli appassionati di casa e di benessere all'interno delle mura domestiche.

Dalla costruzione, alla compravendita, passando per le seconde abitazioni, gli arredi, le ristrutturazioni, l'arte di ricevere gli ospiti e le case vacanza. Come già abbiamo visto in tanti programmi andati in onda in questi anni, l'argomento può dare innumerevoli spunti, e proprio da questa premessa Home & Garden Tv cercherà di conquistare il pubblico italiano.

Se domenica la giornata sarà dedicata alla presentazione dei principali programmi che occuperanno il palinsesto, già dal giorno successivo la programmazione sarà suddivisa per temi. Il lunedì sarà dedicato alle regole della casa, con Cortesie per gli ospiti B&B, spin-off del celebre programma che vede protagonisti Lorenzo Biagirelli, Max Viola e Michela Andreozzi. Il martedì sarà la volta degli affari e delle compravendite: si potrà seguire, ad esempio, Ho vinto la casa alla lotteria, con i consigli di David Bromstad, definito il genio della lampada degli immobili che darà consigli e farà sognare.

Il mercoledì si potranno conoscere ed ammirare la case più bizzarri del mondo, come quelle di Vado a vivere... minicase, in cui alcuni agenti immobiliari devono cercare di esaudire le insolite richieste dei loro clienti, alla ricerca di piccoli spazi.

Gli appassionati di ristrutturazione troveranno pane per i loro denti il giovedì, con un volto storico di Discovery, ovvero Paola Marella, protagonista di Cerco casa disperatamente e Vendo casa disperatamente. Il venerdì, complice l'arrivo del weekend, si sognerà con le case vacanza di Hawaii Life, dove agenti immobiliari devono trovare la giusta soluzione per clienti in cerca di un'abitazione in località paradisiache.

Il sabato, per chi usa il tempo libero per migliorare la propria abitazione, ci sarà infine Casa su misura, con Chip e Johanna che aiuteranno diverse coppie ad ottenere la casa dei loro sogni da vecchi edifici. Anche Home & Garden Tv sarà visibile in streaming su DPlay.