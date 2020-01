Domenica in e gli ospiti della ventunesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit giovedì 30 gennaio 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata del contenitore festivo della prima rete Rai

Che cos'è la domenica senza Mara Veniè ? E' come un bignè senza crema, come una ribollita senza cavolo nero, come una crostata senza pasta frolla, come un "aglio e olio" senza aglio e via discorrendo. Domenica 2 febbraio il pubblico televisivo non correrà il pericolo di restare senza la bionda regina del pomeriggio festivo, torna infatti più puntuale che mai l'appuntamento con Domenica in che nella sua ventunesima puntata si veste con gli abiti del Festival di Sanremo (previsti due collegamenti in diretta con la ridente cittadina ligure) che da li a poche ore avrà la sua ouverture.

Proprio dal Festival arriveranno i due ospiti musicali ovvero Arisa, fresca concorrente del Cantante mascherato e Gianluca Grignani. In studio con Mara anche l'attrice Vanessa Incontrada.

Immancabile l'appuntamento con il talk proprio sul Festival con protagonisti Pierluigi Diaco, Iva Zanicchi, Peppino Di Capri, Nunzia De Girolamo ed il buon Pino Strabioli.

In studio poi per una bella intervista a cuore aperto Andrea Vianello che ha appena dato alle stampe il libro in cui parla della sua malattia.

Appuntamento dunque con tutto questo unito alla travolgente carica di simpatia di Mara Venier domenica dalle 14 in diretta su Rai1 nella ventunesima puntata di Domenica in.