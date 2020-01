The New Pope, episodi 7 ed 8: il risveglio di Pio XIII (Video)

Di Paolino venerdì 31 gennaio 2020

Le anticipazioni del settimo ed ottavo episodio di The New Pope, la serie tv di Sky scritta e diretta da Paolo Sorrentino con John Malkovich, Jude Law, Cècile de France e Silvio Orlando

Nuovi eventi travolgono il vaticano e Papa Giovanni Paolo III (John Malkovich), nei nuovi episodi di The New Pope, la serie Sky Original scritta e diretta da Paolo Sorrentino e prodotta con The Apartment e Wildside, parte di Fremantle. Il settimo ed ottavo episodio, in onda questa sera, 31 gennaio 2020, alle 21:15 su Sky Atlantic e su NOW TV, vedranno infatti il miracoloso risveglio di Pio XIII (Jude Law). Nella clip che potete vedere in alto, invece, il Cardinale Voiello (Silvio Orlando) viene a sapere da Bauer (Mark Ivanir) un segreto su sir John Brannox.

The New Pope, il settimo ed ottavo episodio

Nel settimo episodio, le politiche ambigue del Cardinale Assente (Maurizio Lombardi), nuovo Segretario di Stato al posto di Voiello, rischiano di mettere in pericolo la credibilità della Chiesa. Il Vaticano, intanto, riesce a far interrompere la trasmissione radio del respiro di Papa Belardo, scatenando le reazioni di coloro che hanno incessantemente vegliato il Papa giovane a Venezia, tra cui c'è chi crede che qualcuno abbia staccato la spina che lo tiene in vita.

La verità, però, è un altra: Papa Pio XIII si è risvegliato dal coma, ed ha trovato rifugio nell'appartamento del medico che lo ha assistito. Qui, Lenny conosce sua moglie e loro figlio, gravemente malato: al Papa la donna chiede un miracolo proprio per il giovane. A Roma, invece, il terrorismo attacca il Vaticano nel cuore della cristianità.

Nell'ottavo episodio, mentre Voiello viene a sapere del segreto di Papa Brannox, quest'ultimo, turbato dagli attentati e dal risveglio del suo predecessore, cerca riparo nelle Dolomiti, dove viene raggiunto da Sofia (Cècile de France), che gli chiede di tornare in Vaticano.

A Roma arriva Lenny Belardo che, con Gutierrez (Javier Càmara), cerca una via d'uscita tra le macerie morali e materiali: ad aiutarli, ancora una volta, Voiello, che ha stretto un'inaspettata alleanza con le suore in sciopero, per fare in modo che la rivoluzione di Papa Pio XIII abbia inizio.

The New Pope, streaming

E' possibile vedere The New Pope in streaming su Sky Go, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere su Sky On Demand. La serie tv, inoltre, è disponibile anche su NOW TV.

The New Pope, social network

Si può commentare The New Pope su Twitter, utilizzando l'hashtag #TheNewPope.

[Foto di Gianni Fiorito]