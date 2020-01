Sanremo 2020, Ghali ospite nella quarta serata

Di Paolo Sutera giovedì 30 gennaio 2020

La Rai ha confermato la presenza come ospite di Ghali durante la quarta serata del Festival di Sanremo, quando il rapper proporrà un medley dei suoi successo ed il nuovo singolo tratto dal suo album

Un altro ospite musicale si aggiunge al già lungo elenco di coloro che prenderanno parte ad una serata delle cinque del Festival di Sanremo 2020: parliamo di Ghali, di cui poco fa la Rai ha confermato la presenza come ospite. La sua presenza sul palco dell'Ariston è prevista per venerdì 7 febbraio 2020, quindi durante la quarta serata.

Ghali si presenterà al pubblico innanzitutto con il secondo estratto del suo album "DNA", in uscita il prossimo 20 febbraio (al momento, nelle radio sta andando il primo singolo, "Boogieman", al primo posto della classifica italiana), ma proporrà anche un medley dei suoi successi del passato.

Un'ospitata che servirà anche a presentare il suo progetto internazionale, che lo vedrà in tour in tutta Europa, a partire da Milano, dove si esibirà al Fabrique l'8, il 9 ed il 10 maggio. Il nome di Ghali tra gli ospiti del Festival di Amadeus non era tra quelli trapelati nelle settimane scorse, né tra gli annunciati durante l'ormai celebre conferenza stampa del 14 gennaio.

Si arricchisce, così, la scaletta della serata del venerdì che prevede, oltre all'esibizione dei 24 cantanti Big in gara, anche la finale dei Giovani, con l'esibizione dei quattro artisti in gara e la premiazione del vincitore. Gli ospiti già annunciati in precedenza, invece, sono Dua Lipa e Johnny Dorelli, a cui dovrebbe aggiungersi (stando all'anticipazione uscita proprio su TvBlog) anche Gianna Nannini. Oltre a loro, adesso, è confermato anche Ghali.

[Foto di Mr. Wattson]