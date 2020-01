Le Iene, speciale Chico Forti stasera su Italia 1: anticipazioni

Di Massimo Galanto giovedì 30 gennaio 2020

Gaston Zama torna a raccontare il caso dell’imprenditore italiano che nel 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all'ergastolo per l’omicidio di Dale Pike

Stasera, giovedì 30 gennaio, Italia 1 trasmetterà a partire dalle ore 21.20 lo speciale de Le Iene dedicato a Chico Forti, l’imprenditore italiano che nel 2000, negli Stati Uniti, è stato condannato all'ergastolo per l’omicidio di Dale Pike.

In occasione di questo appuntamento verranno ripercorsi i momenti chiave della vicenda e tutte le anomalie finora emerse. Gaston Zama, la Iena che da mesi si sta occupando del caso, presenterà nuovi elementi, testimonianze emerse in questo periodo in cui la vicenda ha suscitato molto interesse.

Prevista l’intervista al magistrato Lorenzo Matassa - uno dei giuristi convinto che nelle indagini manchino le carte fondamentali per procedere con una sentenza di questo genere; andranno in onda anche le dichiarazioni di Ferdinando Imposimato, ex Presidente Onorario aggiunto della Suprema Corte di Cassazione, gli incontri con le persone più vicine a Chico - quelle che nel corso di questi lunghi 20 anni non hanno mai smesso di credere nella sua innocenza, con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che ha chiesto la revisione del processo e con l'onorevole Emanuela Corda del M5S, che ha organizzato una conferenza lo scorso 3 dicembre alla Camera dei Deputati per discutere del caso.

Nel corso dello speciale verrà affrontato anche il tema del movente dell’assassinio e della prova indiziaria che ha fatto sì che si arrivasse ad una condanna a vita per Forti: qualche granello di sabbia proveniente dalla spiaggia di Sewer Beach, luogo dove è stata trovata la vittima. Verrà, inoltre, riproposta la testimonianza di Bradley Pike che, così come suo padre Antony, si è fatto un’idea ben precisa sulla morte di suo fratello.

Si tornerà su Il Sorriso della Medusa, il documentario-inchiesta sul delitto di Gianni Versace in cui Forti, ripercorrendo le tappe della vicenda, aveva ipotizzato che non fosse Andrew Cunanan l’assassino dello stilista e che dietro un’ipotesi di depistaggio ci fosse proprio la polizia di Miami.

Durante lo speciale in onda anche due toccanti incontri oltre oceano: quello con Forti, avvenuto all’interno del penitenziario di massima sicurezza a Miami e, per la prima volta, quello con i figli di Chico che attualmente vivono alle Hawaii.

Infine, le due testimonianze esclusive: Chaive Mesmer afferma che il suo ex marito Thomas Knott (l’altro indagato nell’omicidio e prosciolto grazie al suo alibi) avrebbe mentito su dove si trovasse la notte in cui venne ucciso Dale Pike; Veronica Lee - una delle giurate che condannò Forti al carcere a vita – che dichiara che "l’intero processo è stato una ca**ata e molte informazioni in quell’aula di tribunale sono state nascoste".