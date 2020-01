Enrico Remigio vince un milione di euro a Chi vuol esser milionario (VIDEO)

Di Marco Salaris mercoledì 29 gennaio 2020

E' il terzo vincitore della storia da quando è in vigore l'euro, accade nella seconda puntata del game show condotto da Gerry Scotti

Enrico Remigio riesce nell'impresa, è il terzo concorrente della storia di Chi vuol essere milionario (quarto contando anche la vittoria del miliardo di lire di Francesca Cinelli nel 2001) a prendere in mano l'assegno da un milione di euro rispondendo alla fatidica quindicesima domanda.



Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l'ultimo uomo che mise piede sulla luna?

Le 4 risposte erano: A) Il simbolo della pace, B) Le iniziali della figlia, C) God Bless America, D) Gene Was Here.

Enrico dopo un lungo ragionamento - durato quasi un'ora di trasmissione - ha risposto correttamente confermando la risposta B, infatti secondo l'autobiografia di Gene Cernan, astronauta americano, l'uomo incise sulla polvere lunare le iniziali di sua figlia Tracy Cernan (T, C,) lettere che evidentemente hanno portato bene al giovane trentenne di Scafa, in provincia di Pescara, conquistatore dell'ambito montepremi della trasmissione condotta da Gerry Scotti.

Curiosamente la vincita arriva a 9 anni esatti dal trionfo di Michela De Paoli (puntata del 27 gennaio 2011), in precedenza Davide Pavesi raggiunse il milione nella puntata del 17 ottobre 2004.